A Hydro Fehérvár AV19 szerencsésnek mondhatja magát. Nem azért, mert könnyű ellenfeleket kapott - ami igazából lehetetlen is -, hanem mert igazi nagyágyúkkal mérheti majd össze erejét az Alba Arénában a CHL 2024/25-ös kiírásában..

Elsőként az derült ki, hogy a C kalapos ellenfelek közül a Sparta Praha csapatához biztosan utazik majd a Volán, és Bartalis Balázs csapata, a Lausanne HC vizitál majd Fehérváron. A B kalapos ellenfelek közül a szintén cseh Dynamo Pardubice szurkolói is láthatják majd saját jegükön Kiss Dávidékat, és a svéd Farjedtad Karlstad költözik majd be az Alba Aréna egyik vendégöltözőjébe. A legerősebb hatosból pedig újra svéd csapat került elő, a Skelleftea AIK együtteséhez látogat majd el a Hydro Fehérvár AV19, és igazi ünnep lehet az Alba Arénában, hiszen a címvédő, svájci Genéve Servette is jégre lép Fehérváron.

A BL csoportkör 2024. szeptember 5. és október 16. között zajlik.