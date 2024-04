Még el sem kezdődött a meccs, máris szólt a „Szép volt fiúk!” három visszavonuló játékos, Kóger Dániel, Magosi Bálint és Szirányi Bence tiszteletére.

A kapuban ezúttal Horváth Dominik kezdett, a bekkek közül Kiss Roland és Fejes Nándor pihent, Falus Ádám és Hadobás Zétény bizonyíthatott. A tizenhárom csatárunk megegyezett a péntekivel, tehát újfent Horváth Bálint maradt ki.

Horváth Dominik gyors védéssel nyitott, Henrik Lilleberg Knold próbálta a rövidre lőni a korongot, de a fehérvári kedvencet ennyire nem lehet könnyen átverni. Viszont azt sem lehet tagadni, hogy az első öt perc nem rólunk szólt, Anders Tangen Henriksen egy cserén belül háromszor is simán gólt lőhetett volna. A norvégokat láthatóan bosszantotta az előző napi vereség, mert Galló Vilmost még cserére lemenet közben is gyötörte egy északi. Lassan mi is kezdtünk éledezni, többször is sikerült felállnunk a norvég harmadban, Stipsicz Bence, Hári János is munkára fogta Henrik Haukelandot. Majd 8:40-nél jött az első hangrobbanás, buli után elhoztuk a korongot, Sebők Balázstól Papp Kristófhoz vándorolt a keménygumi, ő szépen elszlalomozott a védők mellett, és a hosszú alsóba címezte a korongot, 1-0. Öt perccel később Varga Balázs és Sofron István indult meg a norvégok ellen, és összjátékuk végén Sofron volt akinek a lövése a kapu bal oldalában kötött ki, 2-0. Jöhetett az első emberhátrány is, miután kicsit bealudtunk. Tangen Henriksen mehetett egyedül kapura, Falus Ádám ugyan utolérte, de olyan eljárást alkalmazott, amit a szabálykönyv kettő perccel büntet. A létszámhátrányt komolyabb gond nélkül megúsztuk, a harmad hajrájában Hadobás Zétény nyújtott ízelítőt a védekezés művészetéből, egy szavunk nem lehetett az első húsz percre.

Az első szünetben pedig a szapporói hősöket is az Alba Aréna jegén köszönthettük, ismét szólt a „Szép volt fiúk!”, reméltük nem utoljára a mai napon.

A középső játékrész elején kipróbálhattuk azt is, milyen mikor mi vagyunk többen. Gólt ugyan nem sikerült szerezünk, de jól esett a szemnek amit a válogatott mutatott. És azt is jó volt látni, hogy simán felvettük a versenyt a norvégokkal, holott papíron osztálykülönbség van a két válogatott között. Sofron kiállítása ismét lehetőséget biztosított a vendégeknek a könnyebb gólszerzésre, de jól álltuk a sarat, Horváth Dominikkal az élen. Csak azért, hogy az Alba Aréna tényleg mindent lásson, a harmadik magyar gólt videózás után adták meg, Nagy Krisztián neve került gólszerzőként a jegyzőkönyvbe, 3-0. Szabó Bence segített a norvégokon egy szabálytalansággal, de ezúttal sem éltek a lehetőséggel. Mi is kaptunk egy előnyt a harmad végén, de ezt félbevágta a szünet.

Kiegészültek az északiak, nem nőtt az előny, kicsit azért bánhattuk. Azt viszont sokkal jobban, hogy négy perc sem telt el a harmadik húszból, mikor Tobias Bjercke Larsen betalált a kékről, 3-1. Kár lenne tagadni, ekkor jobban ment a norvégoknak a játék. Ráadásul kaptak egy újabb emberelőnyt, volt miért izgulnunk, de Horváth a kapuban fogta amit fogni lehetett. Mi is újra többen támadhattunk, de norvég helyzet lett belőle, viszont újabb két perccel közelebb kerültünk a végső dudaszóhoz. Ami kicsit távolinak tűnt a második norvég találatnál. Ostrem Salsen indult meg, kapura lőtt, Horváthról kipattant, Berg-Paulsen Thomas lőtte be a kipattanót, 3-2. Az utolsó percekre Norvégia lehozta kapusát, de ez sem segített, két nap alatt kétszer győztük le az elit világbajnokságra készülő északiakat. A mérkőzés legjobbjának a Hydro Fehérvár Av19 kapusát, Horváth Dominikot választották.

Magyarország-Norvégia 3-2 (2-0, 1-0, 0-2)

Alba Aréna, 6000 néző, Vezette: Rencz, Tóth R. (Kovács P., Kövesi)

Magyarország: Horváth D. (Bálizs) – Stipsicz, Hadobás, Varga B. (1), Hári, Sofron 1 – Szabó B. (1), Nilsson (1), Papp K. 1, Sebők (1), Galló – Garát, Ortenszky, Mihály, Nagy K. 1, Terbócs – Falus, Horváth M., Nemes, Németh K., Sárpátki, Ambrus. Vezetőedző: Donald MacAdam

Norvégia: Haukeland (Arntzen) – Engebraten, Ostby, Hermansson, Knold, Opsahl – O. Andersen, Bjercke Larsen 1, Berg-Paulsen 1, Ostrem Salsten (1), Tangen Henriksen (1) – Nilsen, Kasastul, Elvsveen, Lalande, Strandborg – I. Hansen, Oby-Olsen, Edvardsen, Bakke Olsen, Granholm. Vezetőedző: Tobias Johansson

Kiállítások: 8 illetve 6 perc