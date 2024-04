Példa nélküli, hogy egy amatőr futóversenyen pénzdíjat is kapnak a győztesek. A IX. Cerbona Fehérvár Félmaraton ezért is különleges az országban – említette meg a viadalt felvezető sajtótájékoztatón a szervező Alba Triatlon SE elnöke, Czettl Andrea.

A vasárnapi futóprogramokra előzetesen több mint nyolcszázan adták le nevezésüket.

A félmaratoni, 21 kilométeres táv mellett 7 km-en és 14 km-en is versenybe lehet szállni, valamint 3x7 km-en váltócsapatok is indulhatnak. A Zichy ligetből rajtoló, a belvároson át és annak környékén vezető útvonal teljes köre 7 kilométeres.

A Cerbona Fehérvár Félmaraton idén először három naposra bővül. Pénteken az öttusa új számaként funkcionáló „ninja”-pályát állítanak fel, s a fehérvári iskolák csapatai az akadálypálya mellett a laser-runnal is ismerkedhetnek. Szombaton 8-tól egészen 20 óráig spinningelni lehet a ligetben felállított negyven biciklin.

Mészáros Attila alpolgármester a város képviseletében arról beszélt a felvezetőn, hogy a Cerbona Fehérvár Félmaraton nem csak jelentős szabadidősport esemény, hanem óriási városmarketing értéke is van, hiszen az ország minden pontjáról érkező futók a nemzet történelmi fővárosában, gyönyörű környezetben futhatnak.

Farkas Lívia, a Hydro Extrusion Hungary Kft. vevőszolgálati és logisztikai vezetője elárulta, hogy idén hetven kollegájuk fut majd a félmaratonon. A dolgozói által teljesített kilométerek után 1000 forintot adományoz a cég egy rászoruló családokat segítő alapítványnak.

A Cerbona marketing menedzsere, Pókecz Anna közölte, hogy újabb hároméves támogatási szeződést kötött a vállalat a futóverseny szervezőivel.

A győzteseknek járó pénzdíjakat a Vinklmann Zsolt vezette Vinkboys biztosítja.

Az eddigi nevezések alapján a félmaraton legidősebb indulója egy 82 esztendős úriember lesz.