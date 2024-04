A Red Bull Salzburg hétmérkőzéses párharcban győzte le a Bolzanot, s jutott az ICEHL 2023-2024-es kiírásának döntőjébe.

Az elődöntőben megismétlődött az osztrák bázisú jégkorong-liga tavalyi fináléjának párharca. A Red Bull Salzburg és a Bolzano most egy körrel előbb találkoztak egymással, de kísértetiesen hasonló párharcot vívtak. A hetedik összecsapás döntött az elődöntőben, s ezt a meccset is az a Nikolai Meyer döntötte el, aki egy évvel korábban bajnoki címhez segítette a Red Bullt az akkori döntő utolsó felvonásán. A Salzburg 3-2-re nyerte a Bolzano elleni hetedik találkozót, s április 5-én már meg is kezdi a döntőt, mégpedig idegenben. Az alapszakaszgyőztes rekordbajnok, Klagenfurt együttese a Hydro Fehérvár AV19-et kiejtő Pustertal Wölfét búcsúztatta söpréssel az egyik fél negyedik győzelméig tartó elődöntőben.

A finálé ugyancsak az egyik csapat negyedik győzelméig tart, legkésőbb április 19-én ér véget a hetedik mérkőzéssel.

A KAC és a Red Bull a két legsikeresebb osztrák csapat a sógorok hokitörténelmében, mégis, csupán kétszer találkoztak eddig egymással a bajnoki döntőben.

Legutóbb 13 éve, 2011-ben a Red Bull Salzburg, előtte 2009-ben a Klagenfurt hódította az ICEHL elődjének számító EBEL trófeáját.



Amíg az osztrák klubok egymással csatáznak, a magyar jégkorongozók már a válogatottal készülnek a Divízió 1/A-s világbajnokságra. A nemzeti együttes keretében nem szerepel a Volán korábbi klasszisa, Erdély Csanád, aki csapatával, az Esbjerg alakulatával a dán bajnoki finálé küszöbére lépett, miután az elődöntőben összesítésben 3-1-re vezet az Aalborg ellen.