Szombaton este, 19.30 perckor nagyon közel kerülhet a Vidi a második pozíciót elfoglaló Pakshoz. A tolnaiak négy ponttal előzik meg a piros-kékeket, vagyis az ezüstérem sorsát alaposan befolyásoló összecsapást vívnak a felek. Az eddigi 44 egymás elleni élvonalbeli bajnoki során a fehérváriak 21-et nyertek meg, 12 döntetlen mellett a Paks 11-szer győzött. Azonban az utóbbi időben meggyűlik a baja a Vidinek az évek óta színtiszta magyar kerettel harcoló paksiakkal. Az Atomvárosban utoljára 2019, augusztus 24-én nyert a Vidi, akkor Futács Márkó és Ivan Petrjak találtak be.

A szombat esti derbin komoly szerep hárulhat az utóbbi időben egyre meghatározóbb feladatokat kapó, és azokat teljesítő Tobias Christensenre. A norvég játékos már hét gólnál és hat gólpassznál jár az idei pontvadászatban. A Mezőkövesd ellen aratott 5-0-s diadalból két góllal vette ki részét.

– A mérkőzés másnapján nem foglalkoztam a futballal. Meglátogatott a családom, így velük töltöttem az időt, majd hétfőtől teljes mértékben a Paks elleni mérkőzésre koncentráltam – mesélt arról a Vidi 23 éves középpályása, hogy visszafogottan ünnepelte dupláját és a csapat sikerét. – ha jó formában van a csapat, könnyebb egyénileg is jól teljesíteni. De tény, hogy a szezon elején a „6-os” pozíciójában nehezebben mozogtam, a mostani szerepköröm, amikor a támadásokban jóval többet vehetek részt, sokkal inkább fekszik nekem.

Tobias Christensen mindkét, Paks elleni összecsapáson is szóhoz jutott a 2023-24-es idényben. A tolnaiak otthonában 2-0-ra a zöld-fehéek nyertek, A Sóstói Stadionban 3-0-s fehérvári siker született.

– Eddig kétszer játszottam a Paks ellen, mindkétszer kemény meccset vívtunk egymással, úgy gondolom, meg kell majd harcolnunk a győzelemért. Az a kulcs, hogy a saját stílusunkat próbáljuk meg játszani, ne engedjünk a paksiak akaratának – fogalmazott Christensen.

A fehérvári keretben nincs eltiltott játékos, Kalmár Zsolt az egyedóli, aki sérülése miatt biztosan nem lesz keretben.