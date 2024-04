A szombati lesz a két alakulat 26. élvonalbeli összecsapása. A Vidi eddig 14 alkalommal nyert, hét döntetlen mellett a Mezőkövesd négyszer örülhetett a pontoknak. A 2023-2024-es pontvadászat mindkét randevúját a fehérváriak nyerték, 2-0-ra. Augusztusban Szabó Levente és Lirim Kastrati, a decemberi, idegenbeli mérkőzésen Kenan Kodro és Tobias Christensen is a hosszabbítás perceiben talált be.

Az említettek közül csupán a norvég középpályás, Christensen szerepelhet a Vidiben a Mezőkövesd ellen, hiszen Kastrati, Kodro és Szabó Levente már nem tagja a keretnek. Rajtuk kívül egy standard védőjére sem számíthat a fehérvári tréner, Bartosz Grzelak: Gergényi Bence öt sárga lapja miatt tölti egy meccsre szóló eltiltását az élvonal sereghajtója elleni találkozón.

– Az ellenfelünk helyezésétől függetlenül ebben a bajnokságban minden mérkőzés nehéz, így magunkra fókuszálunk – fogalmazott Bartosz Grzelak, a Fehérvár FC vezetőedzője. – Itthon lépünk pályára és tudjuk, hogy amikor a jó arcunkat mutatjuk, milyen erősek vagyunk hazai környezetben. A legfontosabb, hogy jó teljesítményt nyújtsunk szombaton, egyáltalán nem számítok könnyű mérkőzésre. Beszéltünk róla és dolgoztunk a támadójátékunk fejlesztésén, ami az elmúlt meccseken nem érte el azt a szintet, amit szeretnénk. A héten az edzéseken próbáltuk ezt fejleszteni, bízom benne, hogy ennek már a Mezőkövesd ellen is látjuk majd az eredményét.

A Mezőkövesd keretében két korábbi fehérvári játékos is szerepelhet a Sóstói Stadionban. A kapus, Kovácsik Ádám nyolc szezont töltött a Vidiben. A 33. életévét az elmúlt napokban ünneplő Kovácsik 2018-ban első számú hálóőrként komoly szerepet vállalt a Vidi bajnoki címében.

Kovácsik Ádám nyolc évet töltött Fehérváron

Forrás: Nemzeti Sport

2016-ban, 2017-ben, 2019-ben és 2020-ban ezüstérmet, 2021-ben bronzérmet, 2019-ben Magyar Kupát, 2021-ben kupaezüstöt nyert. 2018-ban az Európa-liga csoportkörébe jutott a piros-kékekkel.A HLSZ 2017-ben és 2018-ban is a szezon legjobb kapusának választotta és bekerült az idény álomcsapatába is. 195 tétmérkőzésen védte a Vidi kapuját, 76-szor érintetlen maradt a hálója, ennél többször – 100 alkalommal – csak Disztl Péter hálója maradt rezdületlen.

A másik korábbi Vidi-játékos, a fehérvári nevelésű Kojnok Zsolt, aki tíz évet futballozott Székesfehérváron. Három NB I-es, három Európa Konferencia-liga és két Magyar Kupa-mérkőzésen lépett pályára – járt utána a klub honlapja.

A Mezőkövesd ellen eddig Kenan Kodro szerezte a legtöbb Vidi-gólt, ötször talált be. Danko Lazovics négyszer, Marko Scsepovics háromszor volt eredményes.