Paksi FC - Fehérvár FC 1-2 (0-1)

Paks, Fehérvári úti stadion, 3511 néző. Vezette: Bogár Gergő (Bornemissza, Szécsényi)

Paksi FC: Szappanos - Vas, Szélpál (Kovács K., 32.), Kinyik, Szabó J., Silye (Haraszti, 60.) - Papp, Windecker, Mezei (Balogh B., 60.) - Könyves, Szabó B. (Böde, a szünetben) Vezetőedző: Bognár György

Fehérvár FC: Tóth B. - Bese, Fiola, Szerafimov, Gergényi, Schön - Csongvai - Christensen (Katona M., 72.), Sigér (Tóth T. V., 93.), Stefanelli (Spandler, 53.) - Karamoko (Gradisar, 72.). Vezetőedző: Bartosz Grzelak

Gól: Balogh B. (84.) ill. Karamoko (23., 54.)

Sárga lap: Tóth B. (79.), Debreceni Tibor (a kispadról), Johan Sandahl (a kispadról)

Kiállítva: Csongvai (46.)

Különleges varázsa volt a paksi összecsapásnak. A tolnaiak hangulatos arénájában többnyire barátságos a hangulat, a színtiszta magyar keretet alkalmazó Paksi FC rendkívül kulturált klub, hasonlóan viselkedő szurkolók előtt vívja meccseit. A zöld-fehérek a Vidi ellen kívántak visszatérni a győzelmek útjára, s menekülni akartak közvetlen üldözőjük elől. A találkozó tétjét hűen rajzolta, hogy a paksi stadionban követte az eseményeket a fehérváriak két legendás labdarúgója, Csongrádi Ferenc és Szabó József is.

Nagyon bekezdett a Paks, két perc alatt kétszer is kapu elé kerültek. Az első löbbölést könnyedén fogta Tóth Balázs, azonban a másodiknál hatalmas bravúrral kellett védenie Könyves Norbert közeli, estében kapura pöccintett labdáját. Ezután a Vidi vette át az irányítást, Christensen nagy kedvvel és jó ritmusban mozgatta a támadásokat, de kapura még nem volt veszélyes a Vidi. Ellenben a hazaiak minden megindulása erőtől duzzadó volt. Ráadásul kellemetlen is, mert a gyors akciók végén rendre Tóth Balázsban bízhattak a fehérváriak. S a Vidi kapusa nem okozott csalódást, most is káprázatos formában tette a dolgát. A 20. percben Szabó Bálint és Mezei játszottak össze, utóbbi erős, ballal megeresztett rakétáját észlelte idejében, s nagyot nyújtózva térítette el. Szinte rögtön válaszként Karamoko lábában volt gól, Gergényitől kapott hosszú indítást, a francia csatár lerázta őrzőjét, s 16 méterről zavartalanul lőhetett a kifutó Szappanos felett, a keresztlécen csattant a labda. Mamoudou Karamoko kezdőbe jelölése jó ötletnek tűnt, mert alig telt egy perc, s Christensen parádés kiugratásával lépett meg, s most pontosabban célzott, 14 méterről lőtt a bal sarokba, 0-1. Már egyértelműen a fehérváriak futballoztak fölényben, Schön például villámgyorsan futott fel a bal oldalon, mint szem a harisnyán, cselezett egyet befelé, majd a kapu fölé bombázott.

Nem indult jól a második félidő, Csongvai emelte magasra a lábát, s eltalálta Kinyik fejét. Bogár játékvezető előbb sárgát mutatott fel a fehérvári középpályásnak, majd mikor közelebb ért, és látta a paksi vérző fejét, kiállította. Kinyiket percekig ápolták, de turbánnal a fején visszaállt. De hiába az emberelőny, újra betalált a Vidi! Az 54. percben Mezeitől vette el a labdát Christensen, majd Schön remek ütemben ugratta ki Karamokot, aki elfektette Szappanost is, és éles szögből helyezett a hálóba ballal, 0-2. Szépen lassan átvette az irányítást a Paks, Haraszti balról érkező beadásai és Windecker fejesei jelentettek veszélyt, Tóth Balázsnak az egyiknél nagyot kellett védenie. A fehérváriak az idővel is előszeretettel és okosan játszottak, azonban ezzel hergelték a hazai híveket és a bírót is. A 84. percben aztán a helyzet nélküli hosszú percek után a csereként beállt Balogh Balázs jó 30 méterről, ballal lőtt bombagólt a bal sarokba, 1-2. A 90. percben Kovácsot szolgálta ki Könyves, rövidre tartó lövését védte bravúrral Tóth Balázs, majd a nyolc perces hosszabbítás elején egy irányt változtató labdát fogott kiválóan helyezkedve. Óriási izgalmak közepette peregtek le a percek, Schön kezezése után azonnal büntetőt ítélt a játékvezető, majd elszabadultak az indulatok és dulakodtak a játékosok, s ekkor már a nézőtér sem volt kulturált. A VAR végül lökés miatt visszavonta a tizenegyest. A Vidi kihúzta a 101. percig is a meccset, s egy teljes félidőt emberhátrányban játszva aratott hatalmas győzelmet. S harcba szállt az ezüstéremért.