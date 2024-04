A táblázat jelen pillanatban csalóka, hiszen a vasárnapi ellenfél FC Ajka csupán három ponttal előzi a Csákvárt, ám ha csak a tavaszi formát nézzük, akkor egészen más a kép.

Új seprű jól seper, tartja a mondás, és Schindler Szabolcs vezetőedző érkezése erre jó példa. Tíz idei bajnokiján csapata csupán négy gólt kapott, ez nyolc győzelemhez és két döntetlenhez volt elég.

– Az eredmények nem hazudnak, mindenki láthatja, hogy Schindler Szabolcs összeszedte ezt a csapatot, ők a tavaszi elsők. Ez a játékoskeret, ami összejött Ajkán, tavaly is és most is nagyon jó, szerintem az egyik legjobb és legerősebb keret a bajnokságban. Megtalálták a fiatal játékosukat is Babos Bence személyében, aki jó formában van. Tényleg nagyon erős csapat, a tavaszi eredményeiknek köszönhetően tele önbizalommal. Nehéz dolgunk lesz ellenük, főleg úgy, hogy hazai pályán fogadnak minket. De nekünk van egy saját utunk, saját filozófiánk, mi azt követjük. Persze tudjuk, hogy csapatszinten remekül működik a védelmük, kevés gólt kapnak, Szarka Ákos és Csizmadia Zoltán is kiváló formában játszik. Nekik kényszerből egy pozícióban változtatniuk kell, nálunk ellenben hála az égnek nincs komoly hiányzó. Mi csak tesszük a dolgunkat és megpróbálunk jó játékkal pontot, esetleg pontokat csenni Ajkáról – nyilatkozta Tóth Balázs, az Aqvital FC Csákvár vezetőedzője.