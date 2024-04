Fontos mérkőzéseken van túl a Puskás Akadémia, hiszen visszatért a győzelem útjára. Az együttes idegenben 2-1-re győzte le a Kecskemétet, majd a Mezőkövesd otthonából egy kiütéses, 4-0-s győzelemmel hozta el a három pontot. Nagy Zsolt mindkét meccsen jeleskedett, előbbin ő lőtte a győztes gólt Quentin Maceiras passza után, míg a matyóföldiek ellen ő szolgálta ki az első gólt szerző Jonathan Levit.

– Kicsit nagyobb ellenállásra számítottunk a Mezőkövesdtől, a találkozó elején még akadozott a játékunk, de az első gól után megtörtük a Mezőkövesd lendületét, és simább lett a mérkőzés – mondta lapunk kérdésére Nagy Zsolt, a Puskás Akadémia válogatott hátvédje.

A futballistát arról is kérdeztük, milyen hatással volt a csapatra a két sikerrel megvívott mérkőzés.

– Mindenki várta már ezeket a győzelmeket, úgy érzem, hogy adott egy felszabadultságot is a csapatnak, mindenki örül, jó előjelekkel várhatjuk a hétvégi Paks elleni mérkőzést – nyilatkozta Nagy Zsolt.

A hétvégén talán még fontosabb bajnoki vár a felcsútiakra, hiszen hazai környezetben fogadják a Paksot. A Tolna vármegyei együttes nagyon rossz szériában van, hiszen az elmúlt öt fordulóban mindössze négy pontot tudott szerezni, kikapott a DVTK-tól, az Újpesttől, a Ferencvárostól és a Fehérvártól is.

– A korábbi két Paks elleni meccsünket szerintem nem lehet összehasonlítani a mostanival. Ők egy rossz szériából jönnek a hétvégén hozzánk, mi pedig pont az ellenkezőjében vagyunk. Remélem, hogy más lesz ez a mérkőzés mint a korábbiak. Idegenben is jól kezdtük a mérkőzést ellenük, több helyzetet is kidolgoztunk, de pont akkor voltunk abban a szériában, hogy ami kapufa volt az is kifele jött. Remélem, mostmár ez átfordul és a szerencse is mellénk áll, ha véletlenül ilyen szituáció alakulna ki – mondta már a hétvégi mérkőzéssel kapcsolatban a válogatott játékos.

Nagy Zsolt a siker titkaként azt jelölte meg, hogy be kell rúgni a helyzeteiket, hiszen úgy érzi minden mérkőzésen megvoltak a lehetőségeik, és amikor éltek velük, akkor nyerni is tudtak. Külön kiemelte, hogy nagyon örül annak, hogy a Ferencváros után ők kapták a legkevesebb gólt a bajnokságban, hiszen ez is fontos lesz a Paks ellen, a stabil védekezés.

– Nyertünk két mérkőzést, de az előttünk és a mögöttünk lévők sem buktak, kivéve ugye a mostani ellenfelet. Remélem, hogyha nyerni tudunk akkor nekünk kedvezően alakul a többi gárda eredménye is, és közelebb zárkózhatunk a Fehérvárhoz is, de a legfontosabb, hogy mi begyűjtsük a három pontot – zárta gondolatait Nagy Zsolt.