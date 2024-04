A serdülők 44 kilogrammos súlycsoportjában Bajcsi Flóra mindamellett, hogy megnyerte a kupaküzdelmeket, elhozta a legjobb mérkőzés ért járó különdíjat is. A serdülő bajnok Bajcsi ellenfele egy rámenős, agresszív lány volt, azonban Flóra intelligens bunyója és technikai fölénye diadalhoz vezetett.

Bajcsi Flóra keze a magasban a pécsi UMK-n

Forrás: Fehérvár Küzdősport SE



Illés Nóra a junior 66 kg-os mezőnyben már az első menetben lezárta a döntő mérkőzést, így ő is aranyérmet szerzett az Utánpótlás Magyar Kupán.

Illés Nóra első sikerét érte el

Forrás: Fehérvár Küzdősport SE



Turós Levente a Juniorok 66 kg-os súlycsoportjában indult, vagyis ezzel korcsoportot és súlykategóriát is váltott. Ezért volt némi hátránya, ráadásul az egyik legnépesebb súlycsoportba került. Azonban Turós nem vett tudomást a nehézségekről, végigmenetelt a mezőnyön. Első nap egy, edzői számára ismeretlen versenyzőt ütött ki testen 10 másodperc alatt. A következő mérkőzésén egy válogatott társát szintén első menetben ütötte ki, egy májra irányuló csapással. A kinyíló fedezék miatt ebben a korban nem megszokott, hogy testütéssel operálnak a bokszolók, Turós Levente mégis előszeretettel alkalmazta. Az UMK négy versenynapjának 284 mérkőzése alatt egyedül a fehérvári tehetség próbálkozott az ilyesfajta ütésekkel. Az elődöntőben fél perc után, két rászámolást követően a bíró beszüntette a mérkőzést így Turós úgy jutott a döntőbe, hogy nem töltött egy egész menetet a ringben. A fináléban egy másodéves válogatott versenyző, a súlycsoport legerősebbje várt rá. Az első menetben nagyon bekezdet a fehérvári bunyós, egy-egy megrendítő ütéssel testen-fejen eltalálta elsőszámú válogatott társát. A második felvonásban azonban szétesett a mozgása, s ellenfeléé volt a menet. A harmadikban taktikát váltva visszaszerezte az előnyt Turós, és aranyérmes lett.

Turós Levente a dobogó tetején

Forrás: Fehérvár Küzdősport SE



Nagy Zsófia a juniorok 52 kg-os kategóriájában a selejtezőben kikapott megosztott pontozással. Önmagához képest nagyot ugrott, és edzője, Turós Arnold szerint a győzelmet is megérdemelte volna.

Panka Dominik a junior 75 kg-os selejtezőben vereséget szenvedett.

Értékeléséven a Fehérvár Küzdősport SE vezetőedzője kiemelte, hogy bokszolóik nem csupán a kötelek között, de az iskolapadban is helyt állnak.

– A „Gondolkodó Ökölvívót nevelünk” nem csak egy mottó. Versenyzőink valóban gondolkodnak a ringben és azon kívül is – emelte ki Turós Arnold, majd hozzátette: – Nagy Zsófi az ország 44. legerősebb iskolája, a Vasvári Pál Gimnázium tanulója. Bajcsi Flóra a Tóvárosi Általános Iskolába jár még. Illés Nóra és Panka Dominik a Jákyban tanulnak rendészeti szakon. Turós Levi pedig az Árpádban sportedzőnek tanul. Versenyzőink jó tanulók, jó sportolók! – zárta az edző.