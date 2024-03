Azzal nehéz lenne megvádolni a mezőnyt, hogy az idény nyitányán történt izgalmak miatt lerágta volna bárki a körmét, Max Verstappen bántóan simán nyerte a futamot, és bár mögötte nem voltak nagy különbségek, a nagy csaták elmaradtak. Legalábbis a pályán, mert a színfalak mögött komoly folyamatok játszódhatnak le.

Az elmúlt hetek Horner-botránya nem úgy tűnik, mintha csillapodna sőt! Bár a független vizsgálat a Red Bull csapatfőnökének ártatlanságát bizonyította, a kedélyek nem csillapodnak, hiszen az ügy hátterében hatalmi harcok állhatnak, a thaiföldi befektetők és az osztrák anyacég között. Előbbi Hornert támogatja, utóbbi pedig Helmut Markót, Adrian Newey és Jos Verstappent. Ha már Verstappenék, a hírek szerint ha Horner marad, több főszereplő is távozhat, köztük a tervező Newey, és Max Verstappen is. Ezen pletykáknak tökéletes alapja az is, hogy állítólag Jos Verstappen a Mercedessel is egyeztethetett fia jövő évi átigazolása kapcsán.

Ha még ezek a hírek nem lennének elegek, az FIA elnöke, Mohammed ben Szulajem ellen vizsgálat indult, a vád versenybefolyásolás. Mindezek mellett tehát a hétvégén futamot is rendeznek majd, remélhetőleg a pályán látott izgalmak kerülnek inkább előtérbe. A futam a múlt héthez hasonlóan ezúttal is szombaton kezdődik majd, 18 órakor.

A versenyhétvége menetrendje:

MÁRCIUS 7., CSÜTÖRTÖK

1. szabadedzés: 14.30–15.30

2. szabadedzés: 18.00–19.00

MÁRCIUS 8., PÉNTEK

3. szabadedzés: 14.30–15.30

Időmérő: 18.00–19.00

MÁRCIUS 9., SZOMBAT

A verseny: 18.00