A felemás idegenbeli mérkőzés után hazai pályán sem sikerült legyőznie a címvédő Vasas Óbudát a MÁV Előre Foxconnak a női röplabda Extraliga rájátszásában, az elődöntő második mérkőzésén.

Nem került könnyű helyzetben az első, idegenben megvívott mérkőzés után a MÁV Előre Foxconn, hiszen bár az első szettben jól kezdett, végül 3-1-re kikapott a címvédő Vasas Óbudától. A lányoknak a harmadik játszmában is lett volna esélyük, hogy kezükbe vegyék a vezetést, de ez nem sikerült, a negyedik felvonásban pedig nem kegyelmezett az angyalföldi együttes.

A mérkőzés után aztán újabb csapás érte a székesfehérváriakat, hiszen a Magyar Röplabda Szövetség egy korábbi botrány miatt egymillió forintos büntetést, valamint egy zárt kapus mérkőzést adott a MÁV Előrének. Így a csütörtöki, második összecsapáson szurkolók nélkül kellett volna kiharcolnia a lányoknak az egyenlítést.

Az első szett katasztrofálisan sikerült, a Vasas egy 7-0-s szakasszal nyitott, 16-6-nál pedig már tízzel vezetett. A Loki ezt a hátrányt már nem tudta ledolgozni, sőt a vendégek előnye tovább nőtt, és kiütéssel zárult a játékrész, 9-25.

A második játszma ennél már jobb képet mutatott, bár itt is az angyalföldiek kezében volt az irányítás végig. A házigazda többször is három pontra zárkózott, majd ellenfele hiába vezetett nyolccal is 22-18-nál négyre, majd 24-21-nél háromra zárkózott. A második szettlabdát azonban már kihasználta a vendég csapat, 21-25.

A harmadik felvonás aztán nem hozott nagyobb meglepetést. A MÁV Előre próbált küzdeni, mérkőzésben maradni, de ez nem sikerült. A Vasas ismét hamar hétpontos vezetésre tett szert, amit noha háromra redukáltak a hazaiak, de így sem sikerült a szépítés, 22-25.

A folytatásban a Vasas Óbuda otthonában következik a harmadik mérkőzés március 24-én, vasárnap 17.00 órától. Ha ezen a találkozón vereséget szenved a MÁV Előre Foxconn, akkor a harmadik helyért játszhat majd a Kaposvári NRC és a Békéscsabai RSE elődöntőjének vesztese ellen.

MÁV Előre Foxconn – Vasas Óbuda 0-3 (9, 21, 22)

Székesfehérvár, VOK Sportcsarnok, Vezette: Szarka, Bátkai-Katona

Máv Előre Foxconn: Dvoracek 3, Andersson 2, Vacsi 3, Pallag 4, Markovic, Michalewicz. Csere: Király-Tálas, Ventura 1, Matos 8, Kovács (liberó), Tóth (liberó). Vezetőedző: Lukasz Przybylak

Vasas Óbuda: Gülübay 2, Bannister 12, Papp 5, Gyimes-Capet 5, Fricova 4, Sillah 9. Csere: Török, Juhár (liberó). Vezetőedző: Giannis Athanasopoulos