A koronázóvárosiak ezúttal sem tudtak teljes kerettel kiállni, Somogyfoki Pétert kellett nélkülöznünk a nagykőrösi összecsapáson. Molnár Dániel nyitotta a kosarak sorát, amit zsinórban 7 Kuttor-pont követett. A vendégek 9-2-re elléptek, aztán megérkezett a meccsbe a Sólymok gárdája is, 12-11-re már a hazai csapat vezetett. El is léptek, az első negyed hajrájában (8. perc, 20-12) a látogatók szaladtak az eredmény után. Nem változott a meccs képe a második negyedben sem, a 17. percben tetőzött a hazaiak előnye (36-25), de nem tudták megtartani a tíz pont fölötti vezetésüket, a nagyszünet előtt Szabó Zsolt és Kis Raul pontjaival 43-36-ra zárkóztak a Fejér vármegyeiek.

Nem tűnt reménytelennek a helyzet a szünet után sem, hiszen többször is feljöttek 4 pontra, ám a hazaiaknak mindig volt válaszuk. A harmadik negyed hajrájában Tóth Bence semlegesítése okozott nehézségeket, a hazaiak kulcsfigurája pontos tripláival ismét tíz pont körülire növelte a különbséget, a csattanó pedig Mészárosé volt. Hármasával 69-56-ra vezetett a Sólymok harminc perc játék után. A negyedik negyedre Simon lépett a fehérváriak élére, vezérletével fokozatosan tüntették el a különbséget. A 35. percben 74-73-nál gyakorlatilag utolérték ellenfelünket, majd Simon két zsákolása után a vezetés is megszerezték, három ponttal álltak jobban. A hazaiakban azonban még volt tartalék, a következő 8 pontot ők szerezték, ezzel el is döntötték az összecsapást.

A 84-82-es vereség az alapszakasz megnyerése szempontjából szerencsére nem oszt és nem szoroz, a koronázóvárosiak végeznek az élen. Az Alföldön Szabó Zsolt (21 pont, 8 lepattanó, 26 VAL) és Simon Benedek (20 pont, 5 lepattanó, 23 VAL) nyújtotta a legjobb teljesítményt.

Nagykőrösi Sólymok–Dávid Kornél KA 84-82 (20-16, 23-20, 26-20, 15-26)

Nagykőrös, vezette: Földi, Borgula, Drenyovszki (Gál J.)

DKKA: Simon B. 20/9, Molnár D. 4, Kuttor G. 9/3, Szabó Zs. 21/3, Kis R. 8. Csere: Tóth P. 10, Büki B. 6/6, Keller V. 2, Szalczgruber Á. 2, Somogyfoki Sz. Vezetőedző: Dzunic Branislav

Dzunic Branislav: - Megérdemelten nyert a hazai csapat. Azt nem mondanám, hogy nálunk nagyobb akarattal, viszont kicsit jobban, precízebben játszottak, főleg a végjátékban. Megmutattuk, hogy vissza tudunk jönni a meccsbe, de a hazaiak ezt is képesek voltak kontrollálni.