Az már korábban kiderült, hogy a Vasas kispadjára leülő Gera Zoltán helyét Szélesi Zoltán veszi át az U21-es válogatott élén. Az új szakvezető debütálására sem kell sokat várni, ugyanis a korosztályra két mérkőzés is vár a közeljövőben. Március 21-én, csütörtökön felkészülési mérkőzésen Moldáviát fogadják a mieink, majd 26-án Kazahsztánban játszanak Európa-bajnoki selejtezőt. Ősszel hazai pályán a kazah válogatottat 2-0-ra megverte a magyar U21-es gárda.

A keretben két felcsúti játékos lesz ott, mindketten az NB I-es alakulatnak az alapemberei. Komáromi György és az NB I-ben a tavaszt eddig végig védő Pécsi Ármin is ott lesz a vasárnap Telkiben kezdődő edzőtáborban.

– Az első összetartás előtt természetesen meghallgattam Gera Zoltán és a stábom tagjainak véleményét a szóba jöhető játékosokról, beszéltem Marco Rossival is, ugyanakkor a személyes tapasztalataimra is támaszkodhattam a keret kialakításakor, hiszen az elmúlt fél évben folyamatosan figyeltem a válogatott szereplését. Bár a korosztály több kulcsjátékosa az A-válogatottba kapott meghívót, úgy érzem, összességében jó keretet sikerült összeállítani. A moldávok elleni felkészülési mérkőzésen és a kazahsztáni Európa-bajnoki selejtezőn is stabilan védekező, ugyanakkor győzelemre törő, karakteres játékot mutató csapatot szeretnék a pályán látni. Kazahsztánban az időeltolódás miatti átállás és a szélsőséges időjárás okozhat nehézséget, ezért bővebb kerettel utazunk ki, de bízom benne, hogy a körülmények nem lesznek hatással a csapat játékára, és jó eredménnyel térünk haza a selejtezőről – nyilatkozta az MLSZ honlapjának Szélesi Zoltán.

A magyar U21-es válogatott kerete:

Kapusok: Hegyi Krisztián (Den Bosch – Hollandia), Pécsi Ármin (Puskás Akadémia), Tóth Balázs (Kazincbarcika), Dala Martin (Nyíregyháza)

Védők: Ilynbor Patrick (Kecskeméti TE), Baranyai Nimród (DVSC), Yaakobishvili Antal (Girona –Spanyolország), Vas Gábor (Paks), Csinger Márk (DAC – Szlovákia), Szabó Alex (Bp. Honvéd)

Középpályások: Kovács Mátyás (MTK Budapest), Kerezsi Zalán (Bp. Honvéd), Kata Mihály (MTK Budapest), Horváth Artúr (MTK Budapest), Benczenleitner Barna (Bp. Honvéd), Komáromi György (Puskás Akadémia), Katona Bálint (Ferencváros), Bényei Ágoston (DVTK), Vitális Milán (DAC – Szlovákia), Baráth Péter (Raków – Lengyelország), Kosznovszky Márk (MTK Budapest)

Támadók: Gruber Zsombor (ZTE FC), Molnár Rajmund (MTK Budapest), Németh András (Hamburger SV – Németország), Tóth Milán (Vasas).