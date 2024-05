A 2021 őszén alakult, fiatal anyukákból álló szervezet Rózsa-Drexler Nikoletta elnök vezetésével igazi programkavalkádot varázsolt az iskola udvarára. A teljesség igénye nélkül volt ringató foglalkozás, lovagoltatás, arcfestés, aszfaltrajz, légvár, népi játszóház és a majális egyik nagy kedvence 2024-ben is a hordóvonat volt, amely egész délután telis-tele volt mosolygós lurkókkal, sőt a polgárőrök segítségével a legfontosabb kresz-szabályokkal is megismerkedhettek a gyerekek. A színpadon a Horváth Karolina tanárnő által vezetett helyi Sweet Dreams táncosai, valamint a korábbi Fehérvár Szépe - Fejér Megyei Hírlap Királynője, Dudás Patrícia tanítványai is, akik lenyűgöző koreográfiával csillogtatták meg tehetségüket.

A fiatal táncosok is megcsillogtathatták tehetségüket.

Fotó: A szervezők

Rózsa-Drexler Nikoletta, az egyesület elnöke elégedetten nyilatkozott a rendezvényről. Mint mondta, többedmagával azon dolgozott, hogy a családok jól érezzék magukat, ami úgy érzi sikerült is. Hozzátette, jövőre reményei szerint ismét találkozunk!