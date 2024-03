A Puskás Akadémia – Fehérvár FC találkozót követő sajtótájékoztatón lapunk arról kérdezte a vendégek vezetőedzőjét, Bartosz Grzelakot, hogy mit gondol Tóth Balázsról, és a teljesítményéről, hiszen kulcsszerepet játszott abban, hogy 0-0-s döntetlennel záruljon a mérkőzés.

– Ő is a tizenegy játékos egyike, a védekezés része, nem egy csapaton kívüli ember a kapus. Nagyon jó játékos, nagyon jó teljesítményt nyújtott ma is. Egy olyan szituációra emlékszem, ahol Colley fejesénél egy szuper extra védést mutatott be, de sok olyan lövés volt, amit rossz pozícióból adtak le, vagy blokkolták a védőink. Egy kicsit mélyen játszottunk a második félidőben, az a szerencsés amikor az ember labdával tud védekezni, ebben fejlődnünk kell, de elégedett vagyok a fekete mezes srác teljesítményével.