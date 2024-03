Mány-Bicske II. – KK Grain Kft.-Mezőfalva 3–2 (2–0)

Mány, 100 néző

Vezette: Jónás Péter.

Mány-Bicske II.: Bessenyei – Juhász Bálint, Bukovecz, Nemes (Kovács L.), Vass - Nagy Á. (Boda), Peinlich, Csata, Rimele - Punk, Vicz (Nyúl). Vezetőedző: Mikhail Stiven

KK Grain Kft.-Mezőfalva: Kovács Á. – Sági, Balázs, Villám, Török - Rakonczai, Márki (Csontos), Németh L., Mekota - Kovács K. (Kovács B.), Morár. Vezetőedző: Villám Balázs

Gól: Nemes (22., 38.), Peinlich (65.), ill. Németh L. (51., 82.).

Jók: Bukovecz, Nemes, Peinlich, Juhász Bálint ill. Villám, Balázs, Németh L.

Apró mezőnyfölényben volt a Mány, de kapura kevés veszélyt jelentettek a hazaiak a mérkőzés elején. A 22. percben, Peinlich Szilárd önzetlen passzát Nemes Martin váltotta gólra, 1-0. A 38. percben egy jobboldali beadás után, újra Nemes mattolta Kovács Ádám kapust, 2-0. Szünetben igyekezte rendezni a sorait a vendég gárda, és egy koncentráltabb Mezőfalva kezdte a második félidőt.

Az 51. percben egy vétlen kezezés büntetőt jelentett, szépített a Mezőfalva, Németh László révén, 2-1. A 65.percben talán a forduló góljára is esélyes találatot láthattak a nézők. Az alapvonaltól két méterre, szabadrúgáshoz jutottak a hazaiak, amelyet Peinlich, ballal, nagy erővel bombázott a hosszú felsőbe, 3-1.

A 82. percben Németh pofozott be egy labdát a mányi kapuba, 3-2. Közepes iramú, harcias meccset játszottak a felek, becsületére váljék a csapatoknak, hogy a rossz, nehéz talaj ellenére, próbáltak focizni.

Tudósított: Varga Mihály

Sárbogárd – Csór Truck-Trailer 4–2 (2–0)

Sárbogárd, 200 néző

Vezette: Szűcs László.

Sárbogárd: Brúzsa – Gráczer Bence, Tölgyesi, Horváth A., Mayer – Szalai Á., Reizinger, Horváth Á., Farkas G. Bencze (Luczek), Joó (Bruzsa). Vezetőedző: Pajor László

Csór Truck-Trailer: Lukács - Bogdány, Vass, Báles I., Finta - Dreska (Kásler Barnabás), Zs. Nagy (Makai), Báles Zs., Kásler Bence, Pécsi (Harangozó) - Victor (Orosz). Vezetőedző: Pécsi László

Gól: Mayer (37., 67.), Horváth Á. (17.), Reizinger (85.), ill. Zs. Nagy (47.), Kásler Bence (75.).

Jók: Horváth Á, Bencze, Mayer, Reizinger, ill. Kásler Bence.

Hazai fölénnyel indult a mérkőzés, a labda alig-alig jutott át a sárbogárdi térfélre. A folyamatos nyomás a 17. percben érett góllá, egy jobboldali bedobásból érkező labdát Horváth Ádám lőtt a hálóba, 1-0. A folytatásban sem változott a játék képe, a 37. percben Mayer Dávid gyönyörűen meglőtt szabadrúgása talált utat a csóri kapuba, 2-0. A 47. percben Zs. Nagy Balázs találatával szépítettek a vendégek, 2-1. A 67. percben Bencze János szögletéből Mayer Dávid zörgette meg a hálót, 3-1. Nem kellett sokat várni a vendégek újabb szépítésére, a 75. percben Kásler Bence vette be a bogárdi kaput, 3-2. A 85. percben Bencze beívelt szabadrúgását Reizinger Bence értékesítette, 4-2.

Tudósított: Lengyel István

Lajoskomárom – Móri SE 0–1 (0–1)

Lajoskomárom, 120 néző

Vezette: Góbi Soma Gábor.

Lajoskomárom: Berta – Juhász M., Czéhmeiszter, Csörgei (Willerding Zs.), Vadászi - Gergye, Dudar E., Németh Á. (Deák S.), Kövecses (Dudar K.) – Kővári B., Szontagh. Vezetőedző: Dopuda Igor

Móri SE: Janky – Végvári Á., Loi, Radács (Szekeres), Bezerédi (Szabó K.) - Tetzl, Kocsis D., Tar B., Varga B. (Hajdu) - Sötét, Lehota (Galovszky). Vezetőedző: Németh Bálint

Gól: Varga B. (41.)

Jók: Vadászi, Dudar E., Kővári B., ill. Végvári Á., Tar B., Sötét

A masszívan védekező hazai csapaton nehezen talált a fogást,

a jó erőkből álló móri együttes. A 31. percben szögletet követően,

Sötét Dávid fejese a lécről csúszott a kapu mellé. A 41. percben egy eladott hazai labdára, Lehota Viktor csapott le, ziccerét elsőre még bravúrral védte Berta Ádám, a kipattanó labdát azonban Varga Balázs 10 méterről már nem hibázta el, 0-1. A második játékrészben bátrabb lett a lajosi gárda, azonban igazi gólhelyzeteket nem tudott kialakítani. A vendégeknek sem sikerült újabb találattal lezárniuk a találkozót, így a nagy küzdelemben, a 92. percben még a hazai kapuvédő is előre húzódott, a lefejelt labdát azonban Kővári Balázs a léc fölé lőtte.

Tudósított: Mosberger Mátyás

Bodajk SE – Ikarus-Maroshegy 0–5 (0–3)

Bodajk, 100 néző

Vezette: Wittner József.

Bodajk: Nagy M. – Imrefi, Kajdi, Farkas Cs., Csapcsár - Bőhm, Farkas K., Bognár M. (Fejes), Lázár (Moór) - Czéh (Kovács T.), Fenyvesi (Varga R.). Vezetőedző: Bregócs Gergő

Maroshegy: Dőry – Falusy, Kecskés, Kókány, Menyhárt (Drexler) - Schmuck A. (Békefi), Szamarasz (Schmuck B.), Fi - Gimes (Mátyus), Csuti, Mayer M. (Kovács L.). Vezetőedző: Szarka Martin

Gól: Menyhárt (27., 41.), Kovács L. (48., 76.), Kókány (23.).

Jók: senki, ill. Falusy, Kókány, Menyhárt, Kovács L.

Az első pillanattól kezdve uralta az Ikarus a mérkőzést, a hazai térfélen járatták a labdát és próbáltak kényszerítőkkel a védelem mögé kerülni. Ez ellen a mérkőzés elején még hatékonyan védekezett a vendéglátó csapat, sőt a 14. percben Bognár Máté vitte a labdát Dőry Gergőre, de kimaradt a ziccer. Ezzel minden puskaporát ellőtte a Bodajk, majd egy óriási védelmi hiba miatt került hátrányba a 23. percben, amikor egy szöglet után a hosszú oldalon érkező Kókány Péter fejelt 5 méterről a kapuba, 0-1. Összeesett a vendéglátó és a 27 percben egy keresztbe lőtt labdára a hosszú oldalon érkezett Menyhárt Vendel, és 2 méterről begurította a labdát a kapuba, 0-2. A 41. percben végleg eldőlt a találkozó, ismét Menyhárt lőtt a hálóba, 0-3. A második félidő is fehérvári góllal indult, a 47. percben Kovács Levente 1 méterről passzolt a kapuba, 0-4. Majd a 76. percben egy kapu előtti kavarodás után ismét Kovács L. volt eredményes 5 méterről, 0-5. A második félidőben nyíltabban játszó hazai csapat csak a helyzetekig jutott el, de az eredményen szépíteni nem tudott, ilyen arányban is megérdemelten nyert a Maroshegy.

Tudósított: Kovács Zoltán

Ercsi Kinizsi – Martonvásár 4–2 (2–2)

Ercsi, 100 néző

Vezette: Domak Ádám.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Farkas K., Schnierer, Kun B., Juhász Bence - Lak (Rácz), Rebők (Baranyai), Hujber, Petrás - Orza (Mónus), Buzás. Vezetőedző: Lieber Károly

Martonvásár: Farkas Cs. – Pully Z., Gábor D. (Kádár, Kóka), Tóth D., Oláh (Molnár G.) - Horváth L., Jordáki, Gábor Á., Tar L. (Pully R.) - Fügedi, Neuvert. Vezetőedző: Nagy Tibor

Gól: Kun (9., 85.), Lak (23., 82.), ill. Tóth D. (12.), Gábor Á. (33.)

Jók: Farkas K., Schnierer, Buzás, Lak, Kun B, ill. Tóth D., Neuvert, Gábor Á.

Gyors gólváltás történt a találkozó elején, előbb Kun Bálint lőtt okos gólt a 9. percben, amelyre Tóth Dávid válaszolt a 12-ben, 1-1. Majd a 23. percben Lak Imre volt eredményes büntetőből, 1-2. Ezt követően a 33. percben Gábor Ákos egyenlített, 2-2. Szenvedett, de ment előre a vendéglátó csapat, és ennek a hajrában meg is lett az eredménye. A 82. perben Lak, majd a 85. percben Kun B. talált be, 4-2. Gyenge teljesítményt nyújtottak a hazaiak, míg szervezetten játszó vendégek, ha bátrabbak pontot vihettek volna el.

Tudósított: Flórián Gábor

Tóvill-Kápolnásnyék – Enying 2–1 (1–1)

Kápolnásnyék, 100 néző

Vezette: Závotka Csongor.

Tóvill-Kápolnásnyék: Palásthy – Kharboutli Noor, Szajkó, Varga József, Lipóth - Rózsa (Domak), Varga D. (Pigler), Kiss Á. (Nagy E.), Zsigmond L. – Czottner Á., Kun G. (Tóth M.). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Enying: Elek – Kalló, Mohai, Kizlinger, Kelemen - Schütz, Halász, Molnár L., Kéri (Horváth Cs., Lakatos) – Kassai J., Szalai K. Vezetőedző: Molnár Ferenc

Gól: Rózsa (13.), Varga József (77.), ill. Schütz (42.)

Jók: Rózsa, Kiss Á., Zsigmond L., ill. Elek, Szalai K.

A 13. percben Lipóth András beadására Rózsa Marcell érkezett és a hosszú sarokba fejelt, 1-0. Az első félidőben Elek Gyula tartotta meccsben a vendégeket, két nagy védést is bemutatva. A játékrész hajrájában egyenlített az Enying, Schütz Dániel vágott a kapuba egy visszapasszolt labdát, 1-1. A szünet után is nyéki dominancia jellemezte a játékot, de az enyingi kontrák is veszélyt rejtettek. A győzelmet érő találatot a 77. percben Varga József szerezte egy kavarodás után, 2-1. A kissé gyengén játszó hazaiak több helyzetet dolgoztak ki, és megérdemelten tartották otthon a pontokat.

Tudósított: Sziládi István

MÁV Előre FC Főnix – Sárosd 1–0 (1–0)

Gárdony-Agárd, 100 néző

Vezette: Erni Edmond Attila.

MÁV Előre FC Főnix: Nideczki –Jungwirth, Bolla Barnabás, Kónya, Csiba - Adorján (Gruber), Rubos Barnabás (Korponai), Kertész (Rubos Bence), Pápai (Nyikos) - Zólyomi Balogh L. (Andróczi). Vezetőedző: Pavlik József

Sárosd: Bolla J. – Susa, Pribék, Hushegyi (Paksi), Vida - Hanzli, Várnai, Bánszki, Szekeres (Varga Zs.) - Meszlényi, Vámosi (Dvéri II Zs.). Vezetőedző: Rauf Dávid

Gól: Csiba (5.)

Jók: Kónya, Adorján, Rubos Barnabás, ill. Bolla J., Pribék

A Főnix FC nagy nyomást helyezett a vendégei kapujára, és már a 2. percben Csiba Zoltán szabadrúgásból veszélyeztetett, de Bolla János bravúros védéssel hárította a labdát. Az 5. percben hasonló szituációból végzett el szabadrúgást Csiba, és ezt már kíméletlenül a jobb felső sarokba bombázta, szépségdíjas szabadrúgás volt, 1-0. A félidő hátralévő részében a házigazdák birtokolták többet a labdát, de a masszívan védekező Sárosd jól hiúsította meg a próbálkozásokat. Igazi gólhelyzet egyik kapu előtt sem alakult ki annak ellenére, hogy a Főnix FC többet birtokolta a labdát viszont a labdavesztés után a vendégek jól kontráztak.

A második félidőben sem változott a játék képe, ám a jól szervezett sárosdi gárda - akik öt négy egyet védekeztek - tökéletesen lezárta a területeket. Ennek ellenére a 60. perc után a hazaiaknak volt két-három lehetősége, de mint Korponai Bence, valamint Pápai Kristóf sem tudta bevenni a kaput.

Tudósított: Pavlik József

A góllövőlista állása:

1. Horváth Ádám (Sárbogárd) 17 gól

2. Balogh László (MÁV Előre FC Főnix), Mayer Dávid (Sárbogárd SE) 14-14 gól

3. Bezerédi Ádám (Móri SE), György Kristóf (Ercsi Kinizsi), Horváth Benett (Tordas) 12-12 gól