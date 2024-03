A selejtezők után hétfőn, nem sokkal 13 óra után elrajtolt a Kiskút Open főtáblája is. A centerpálya nyitómérkőzése az ATP-világranglista 106. helyén jegyzett Piros Zsomborra várt, aki a 270. helyen jegyzett olasz Giovanni Fonio ellen kezdte meg szereplését Székesfehérváron. A magyar játékosnak nagy lehetőség ez a torna, hiszen csupán 20 pont hiányzik neki ahhoz, hogy betörjön a legjobb 100 közé, ami akár az elődöntővel is összejöhetne neki.

Mindkét fél jól kezdte a játékot, szép és közönségszórakoztató teniszt játszottak a felek. Egészen 3:3-ig fej-fej mellett haladtak a felek, ekkor azonban Piros emelt a játéka szintjén és zsinórban négy pontot nyerve elvette ellenfele kezdését, majd 15-re lehozta a sajátját is, így már 5:3-ra vezetett. A kilencedik gémben aztán folytatta jó teljesítményét Piros, aki 15:30 után két szettlabdához jutott, s bár Fonio az elsőt még hárította egy ásszal, a másodikat már kihasználta a magyar egy fantasztikusan helyezett ritörnnel.

A második játszma nem indult a legjobban Pirosnak, akinek rögtön három bréklabdát kellett hárítania. Ez sikerült neki, hozta a saját adogatását, de Fonionak is sikerült ez 0:30-ról, így 1:1-nél folytathatták a felek. Ezután mindkét játékos hozta a saját szerváját, 3:2-es vezetésnél azonban Piros elvette olasz ellenfele adogatását semmire, majd hozta a sajátját is. Fonio ekkor már többször is csípőre tett kézzel állt, és azon tűnődött mit csináljon, de nem sikerült megtalálnia az ihletett formában játszó magyar ellenszerét, aki végül 6:3, 6:2-re megverte.

ATP Challenger Tour, Kiskút Open, 1. forduló

Piros Zsombor (2.) – Giovanni Fonio (olasz) 6:3, 6:2