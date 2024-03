A friss apuka, Hári János pénteken a csapat után indult, így ott volt az esti összecsapáson, ezáltal a sorok is nagyjából visszaálltak a megszokottra. Ahogy Kiss Dávid is fogalmazott az összecsapás előtt, a Fehérvár 3-1-gyel szeretne hazamenni és hétfőn megpróbálni lezárni a szériát, ennek szellemében kezdett a Fehérvár, Magosi került helyzetbe először, de a lövés mellé vágódott, majd Stipsicz is veszélyeztetett. Az olaszok a gyors kontrákban bíztak az elején, Morley, valamint Frycklund került közel Roy kapujához, szerencsére mindkét alkalommal résen volt a portás. Többet volt a pakk valamivel a kék-fehéreknél, jó néhány perces „csendet” Nilsson távoli kísérlete tört meg, sajnos a kapus mellett Bartalis nem tudott még beleszúrni. Öt perccel a szünet előtt emberelőnybe került a Pustertal, ám a vendégek hátrányos egysége csütörtökhöz hasonlóan jól tette a dolgát.

A második játékrészben sem vett visszaa Fehérvár, alig egy perc telt és Leavens közelről egy kipattanót a kapuvasra lőtt. Mantinger révén helyzetbe kerültek az olaszok is, majd ismét egy hazai emberelőny következett. Ez már jóval combosabb fórjáték volt a Pustertaltól, meg is született a vezetés, Petan kapáslövése fogott ki Roy formáján, 1-0. Kuralt helyzete kimaradt, majd újra a Wölfe jöhetett öt a négy ellen, de ezúttal sikerült kibekkelni a két perces kiállítást. Lendületbe jöttek az olaszok, beszorult Kiss Dávid együttese. Öt perccel a harmad vége előtt fontos lett volna, hogy a magyar csapat betaláljon emberelőnybe, ezt tudták a fehérváriak is, jól járt a pakk, ennek pedig meglett az eredménye, Laberge talált be, 1-1. Visszajött a meccsbe a Volán, Leavens ziccere kimaradt, Smith védett.

A harmadik játékrész változatos játékkal startolt el, helyzetek itt is ott is adódtak. Aztán öt perc elteltével Kuralt betalált távolról, ám érvénytelenítették a gólt mondván a kapus előtt elkorcsolyázó Hári fellökte a kapust. Sőt még kiállítást is ítéltek a játékvezetők a fehérváriak csapatkapitánya ellen..Ezt is kibekkelte a Volán, sőt Hári ahogy visszajött helyzetet is teremtett, de sajnos Stipsicz közelről nem tudta áttuszkolni a pakkot. Pörögtek a csapatok továbbra is, Roy és Smith sem unatkozott. Hat perccel a rendes játékidő vége előtt megszerezte a vezetést a Pustertal, a védők nem tudtak felszabadítani, és Ege takarásból felvarrta a felső sarokba, 2-1. Nyomott a Fehérvár, lőttek mindenhonnan Háriék, Glira intézett egy emberelőnyt a végén. Roy is lement, felállt a Hydro Fehérvár AV19 hat a négy ellen, nagyon védekeztek az olaszok, de nem sikerült egyenlíteni, nyert a Pustertal Wölfe. A négy győzelemig tartó párharc állása 2-2, folytatás hétfőn Székesfehérváron.

Pustertal Wölfe – Hydro Fehérvár AV19 2-1 (0-0, 1-1, 1-0)

Bruneck, 3104 néző. V.: Nikolic, Piragic, Mantovani, Zgonc.

Wölfe: Smith – Stanton, Messner, Morley, Schofield (1), Akeson – Althuber, Ege 1, Andergassen, Frycklund (1), Petan 1 – Glira, Atwal, Deluca (1), Sill, Mantinger – Öhler, Berger, Hasler. Vezetőedző: Kasper Vuorinen.

AV19: Roy – Fournier, Campbell, Magosi, Hári, Kuralt – Stipsicz, Nilsson, Leavens, Bartalis, Terbócs – Robertson, Phillips (1), Atkinson, McGauley (1), Mihály – Kiss R., Ambruc Cs., Ambrus G., Németh, Laberge 1. Vezetőedző: Kiss Dávid.

Kiállítások: 4, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 33-27.