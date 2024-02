A sort talán Andretti-téma kezdte el, az F1-be vágyó amerikai istálló kosarat kapott a kereskedelmi jogokat birtokló szervezettől, a FOM-tól. Azonban mire ebből még nagyobb balhé lett volna, érkezett Lewis Hamilton és a Ferrari bejelentése, a brit pilóta 2025-tól a vörösökhöz igazol. A Haas időközben bemutatta a festését részben az új autóján, de ez eltörpült a hírek kavalkádjában. Azóta tartott autóbemutatót a Williams, az Alpine, és a Stake Sauber is, így a „szokásos” hírek is érkeznek a Forma-1 világából. Ám a legtöbbeket az érdekli, ki lesz Hamilton utódja a Mercedesnél, vagy hány szakembert vihet magával a hétszeres világbajnok majd az olaszokhoz.

Az elmúlt napokban ez is háttérbe szorult, ugyanis bombaként robbant a hír, hogy Christian Horner ellen belső vizsgálat zajlik a Red Bullnál. Bár a bikák PR-részlege mindent elkövetett ez ellen, pár információ napvilágot látott. A csapatfőnök ellen a hírek szerint egy női alkalmazott tett panaszt, arról már eltérnek az információk, hogy mi okból. A meghallgatást most pénteken tartják meg, mindenesetre az ügyet komolyan veszi az RB, hiszen külsős céget kértek meg arra, hogy vizsgálja ki az ügyet. Nyilván a sajtóban rögtön elindultak a találgatások, bizonyos hírek szerint a csapatfőnök és a tanácsadó, Helmut Marko között egyre több a feszültség, és ebben a helyzetben Horner könnyen elvesztheti az állását. Más információk alapján Max Verstappen apja, Jos kapcsolata is megromlott Hornerrel, és ő állhat a szivárogtatás mögött, hiszen az első híreket az ügy kapcsán a holland sajtó hozta le.

Egy biztos, nem lenne meglepő, hogy ha a Red Bullnak új csapatfőnök után kéne néznie, ami hiába a tavaly látott nagy fölény, nem jelenteni jót az istállónak, a többieknek azonban reménysugár lehet, hogy a bikák elmúlt két évben látott magabiztosságán csorba eshet. Bár az új csapatfőnöktől az autó még nem lesz lassabb...