Úgy tűnik, a Volán évről évre szeret történelmet írni, ez ebben az évben sem változott. Pénteken az pre-playoffba jutás szempontjából az utolsó szalmaszálat megragadni kívánó Vienna Capitals ellen egy nehéz mérkőzésen sikerült 2-1-es sikert aratniuk a kék-fehéreknek, ezzel pedig biztossá vált, a Hydro Fehérvár AV19 egymást követő negyedik évben is ott lesz az osztrák központú liga rájátszásában.

– Örülünk nagyon a győzelemnek. Nagyon készültünk rá, látszódott, hogy mindkét csapatnak égetően szüksége van a pontokra, Bécsnek ez volt az utolsó szalmaszál a rájátszás kvalifikációhoz. Nekünk is fontos volt ez a siker, szeretnénk tartani a távolságunkat a Salzburgtól és csökkenteni a hátrányunkat a Klagenfurthoz képest. Óvatosnak is éreztem az elején a mérkőzést, minimális lehetőségek adódtak mindkét csapat előtt, így is több volt nekünk, mint nekik. Aztán kaptunk egy gólt emberhátrányban, amitől azt ellenfelünk plusz energiát nyert. Ennek ellenére azt éreztem, öt az öt ellen kontrolláljuk a találkozót, az emberelőnyös egységünk pedig ma két nagyon fontos gólt lőtt, amelyekkel meg is nyertük a mérkőzést. Horváth Dominik a kapuban is nagyon jól tartott minket, mind a négy sorunk jól küzdött, a negyedik sorunk nagy energiát adott az egész együttesnek megérdemelten írtak történelmet a srácok – nyilatkozta a találkozó után Kiss Dávid, a Hydro Fehérvár AV19 vezetőedzője.

A Volán több szempontból is történelmet írt, a gárda folytatta az elmúlt években elkezdett sorozatát, zsinórban negyedik alkalommal lesz ott a rájátszásban. E mellett a Fehérvár történetének legtöbb megszerzett alapszakasz-pontjánál jár (85 pont 5 mérkőzéssel az alapszakasz vége előtt, az eddigi rekord 84 pont a 2021/2022-es szezonban), további egy sikerrel megdöntheti majd saját rekordját az alapszakaszban szerzett győzelmek tekintetében is, hiszen a 2021/2022-es idényben 28 győzelemmel (ebből 3 ráadásban szerzett) zárta a bajnokság első szakaszát a gárda, a Bécs elleni sikerrel pedig a csapat elérte korábbi legjobb eredményét (a 2023/2024-es szezonban eddig 28 győzelem, ebből 3 ráadásban szerzett)

– 17-18 éve van a klub ebben a ligában, büszkék lehetünk, hogy ez a 25 ember érte el az alapszakaszban a legtöbb pontot, de a célunk a szezon előtt is az alapszakasz elsőség volt, ez továbbra sem változott – fogalmazott Hári János csapatkapitány.

– Már a szezon elején beszéltünk arról, milyen célokat érhetünk el. Még sosem végeztünk a második helyen, ahol most állunk, megdönthetjük a győzelmi rekordot is, hiszen még nincs vége az alapszakasznak, biztos playoff helyünk van, ilyen korán ez még sosem sikerült, valamint visszahódítottuk a Magyar Kupát is. Nagyon örülök, hogy ezeket elérhettük és büszke vagyok a srácokra. Mindig mindent megtesznek a sikerért és nagyon remélem, hogy ez további önbizalmat ad nekik arra, hogy minél tovább nyújtsuk ezt a történelmi szezont – mondta Kiss Dávid.

Ami a továbbiakat illeti, a jövő heti olimpia selejtező után következik majd az utolsó öt forduló az alapszakaszból, majd a rájátszás március 3-án kezdődik. Az ellenfél választás február végén lesz, amikor az alapszakaszban a 7. és a 10. hely között végző csapatok eldöntik, ki az a kettő, aki a legjobb hathoz csatlakozik a palyoffra.