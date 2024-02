Nem a Dunaújváros volt a találkozó esélyese, ebben minden kilátogató szurkoló egyet érthetett, ennek nem csak a Bajnokok Ligája szereplés az alapja, a zöld-fehérek idén kiváló szezont futnak, veretlenül vezetik a bajnokságot. A DKKA sem állt rosszul a fordulót megelezően, az elmúlt hetekben a Győrrel, valamint a DVSC-vel is találkoztak, így a bajnokság élmezőnyének a tempóját megszokhatták a Fejér vérmegyeiek.

A szerda délutáni bajnokin egy percet kellett várni az első gólra, Klujber talált be, majd egy perccel később ismét ő volt eredményes, a kettő között pedig senki nem célzott jól, így 2-0-val kezdett a betegséggel küzdő Allan Heine vezetőedző nélkül utazó FTC. Nem kezdtek gólgyártásba a felek, a negyedik perc végén Szalai szépített, de ere hirtelenjében két fővárosi válasz is jött, Kovács és Simon célzott pontosan, 1-4. Hasonló mederben folytatták a csapatok, a papírforma alapján meglógott kissé a Fradi, de a dunaújvárosiak becsülettel küzdöttek és sokáig öt gól körül tartották az ellenfelet. A 17. percben Szalai kapta az első kiállítást a találkozón, ebből is jól jött ki a Kohász, csak egyet tudott előnyéhez adni összességében a Ferencváros. A félidő hajrájában közelebb zárkózott a DKKA, Nick góljánál volt a legkisebb a két gárda közötti differencia, 11-15. A szünetig kicsit meglógtak a zöld-fehérek, 13-19.

A fordulást követően Malestein nevéhez fűsödött az első találat, majd hazai részéről Horváth célzott pontosan. Próbált kicsit emelni a tempón a fővárosi alakulat, és ez az eredményen meg is látszódott sajnos, Klujber góljával az eddigi legnagyobb különbség alakult ki, 16-25. Szalai révén ezen faragott a Dunaújváros, de csak átmenetileg, az 51. percre meglett a közte tíz, 21-31. Nem esett össze a Kohász, nem hagyta magát a Fejér vármegyei gárda, de a Ferencváros már nem engedte vissza ellenfelét tíz alá, a vége 23-35 lett. A DKKA hasznos tapasztalatokat gyűjthetett a BL részvevők ellen, ezekre építve haladhat felfelé majd a tabellán a Dunaújváros.

DKKA – FTC-Rail Cargo Hungaria 23-35 (13-19)

Dunaújváros, 800 néző. Városi Sportcsarnok. V.: Bátori Bence Martin és Szécsi Lantos Boldizsár.

DKKA: Véninger – Arany 1, Travcsinszka 2 (1), Szalai B. 4, Paróczy 1, Horváth P. 3, Sallai N. 2. Csere: Oguntoye (kapus), Nick 2, Gajdos 2, Moreno, Bouti 2, Borgyos 1, Horváth A. 1, Török F. 2, Csáki. Edző: Paic Róbert

FTC: Janurik – Kovács A. 4, Simon P. 5 (1), Edwige 1, Tomori, Bölk 1, Hársfalvi 2. Csere: Böde-Bíró 1 (kapus), Klujber 9, Kukely A. 1, Malestein 6 (1), Cvijic 1, Márton G. 4, Horváth F. Megbízott vezetőedző: Mihály Attila.

Kiállítások: 4, ill. –.

Hétméteresek: 3/1, ill. 4/2.