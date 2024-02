Nem úgy alakult a székesfehérváriak körmendi vendégjátéka, ahogy azt eltervezték. A harmadik negyedben tízzel is vezetett az Alba, a végén mégis a Körmend örülhetett a győzelemnek, amely öt ponttal , 103-98-ra megnyerte a kiélezett rangadót.

Az újonc NKA Pécs a rossz idénykezdet után szépen feljött a tabellán, és jelenleg a nyolcadik helyen áll nyolc győzelmével. Az elmúlt öt összecsapásából hármat is megnyert, legyőzte a Sopront, valamint a Zalaegerszeget kétszer is – ebből az egyik sikert a Magyar Kupában aratta a zalaiak ellen, így bejutott a sorozat négyes döntőjébe, ahol majd a Szolnoki Olajbányász lesz az ellenfele. Ezzel ráadásul történelmet is írt.

A pécsiek a nyolc bajnoki győzelemből viszont csupán egyet szereztek idegenben, még 2023 novemberében, a Szedeák ellen, a többi nyolc mérkőzésüket elveszítették.

A legkiemelkedőbb pécsi egyértelműen Ibrahim Durmo, aki 18.2 pontot dob és 11.1 lepattanót szed, VAL-átlaga pedig 26.6. Mellette Fahrudin Manjgaficra is érdemes lesz figyelni, aki átlagban 18.7 pontot szerez. A két légiós mellett válogatott kerettagjuk is van Meleg Gergő személyében.

Az Alba legutóbbi mérkőzése nem sikerült a legjobban. Öt ponttal kikapott a Körmend otthonában, viszont továbbra is magabiztosan tartja második helyét, valamint házigazdaként továbbra is veretlen.

A két együttes őszi bajnokija nagyon kiélezett küzdelmet hozott, nem volt egyszerű dolga az Albának. Az utolsó negyed előtt egy ponttal még a baranyaiak vezettek, a végén viszont a székesfehérváriak örülhettek a 86-80-as sikernek.

– Lassan be kell biztosítani az alapszakasz második helyét, és ehhez nyernünk kell, – mondta Vojvoda Dávid a csapat honlapjának, aki egyáltalán nem számít könnyű mérkőzésre. Hozzátette, úgy érzi, jól edzettek egész héten, és szeretnék feledetetni a körmendi botlást.