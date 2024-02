Nehéz, küzdelmes és talán igazságtalan mérkőzésen szenvedett 2-1-es vereséget a Puskás Akadémia a Paks otthonában az NB I 18. fordulójában. A tavaszi szezon első összecsapásán egyik csapat sem nyújtott túl jó teljesítményt, a helyzeteket a tolnaiak tudták jobban kihasználni így a felcsútiak pont nélkül maradtak. Az élet azonban nem áll meg, nincs idő pihenni, hiszen szerda este 20 órától a Zalaegerszegi TE látogat a Panco Arénába.

A zalaiak nem úgy kezdték a 2023-2024-es idényt, ahogy azt tervezték, hiszen az első hat mérkőzésükből ötöt is elveszítettek, csupán egyen tudtak három pontot szerezni. Ezután volt egy kisebb fellángolás, a Fehérvár FC, a Puskás Akadémia, majd a Mezőkövesd ellen sikerült összesen öt pontot összegyűjteni a megszerezhető kilencből, de ezt újabb rossz széria követte. A téli szünetre végül 15 pontot sikerült összekaparniuk, amely csak a 11. helyre volt elég, így volt dolga bőven a zalaegerszegi együttesnek a téli szünetben. A felkészülési találkozók jól is sikerültek, a Nafta, a Paphos és a Kozármisleny ellen is magabiztos győzelmet aratott a gárda, amely csak a szerb bajnokság címvédőjétől, a Crvena zvezdától kapott ki.

A keret megerősítésén is dolgoztak Zalaegerszegen, ugyanis Kiss Bence mellett Vogyicska Balázst is sikerült megszereznie a csapatnak, míg hétfőn azt is bejelentették, hogy náluk folytatja a szabadon igazolható Guy Hadida.

A munka pedig úgy néz ki jól sikerült, hiszen a zalaegerszegiek 3-1-es győzelmet arattak a Fehérvár FC elleni tavaszi idénynyitón, így elmozdultak a kiesési zónából, három pont az előnyük a 11. Mezőkövesddel szemben. Noha a székesfehérváriak tartalékosak voltak, és több kulcsjátékosuk is hiányzott, a zalaiak nem panaszkodhattak a játék képére. Nagyszerűen debütált kék-fehérben Kiss Bence is az NB I-ben, aki egy gólpasszt is kiosztott a duplázni tudó Antonio Mancénak.

A Puskás Akadémia 28 ponttal zárta az őszi idényt, a felkészülés során pedig két döntetlen mellett egy győzelmet aratott és egy vereséget szenvedett el, azt is a Sparta Praha ellen. Pozitív, hogy több fiatal is megmutatta tehetségét az edzőtábor során, Pécsi Ármin kapott gól nélkül hozta le a Vancouver Whitecaps elleni összapást, míg Vékony Bence gólt szerzett a kanadai csapat ellen. A keret sem változott, hiszen Dusinszki Szabolcs távozott csak kölcsönbe Csákvárra, míg egyedül Urho Nissilä érkezett a felcsútiakhoz.

A tavaszi idény azonban mégsem úgy kezdődött, ahogy azt eltervezték Hornyák Zsolték, hiszen egy, a végletekig kiélezett, találkozón 2-1-re kikaptak az éllovas Paks otthonában. A szakember az összecsapás után elmondta, szerinte jobban játszottak mint az ellenfél, de a focit nem szépségre, hanem gólra játsszák. Noha soha sem leányálom a listavezető otthonában játszani, a helyzetkihasználás korántsem sikerült jól, egy kis koncentrációval azonban ez helyrehozható a jövőre nézve.

A két csapat legutóbbi öt egymás elleni mérkőzését figyelembe véve nagyon kiegyensúlyozott az állás. A Puskás Akadémia kétszer nyert, egyszer idegenben, még 2022 szeptemberében, valamint 2023 februárjában. A Zalaegerszeg egyszer hosszabbításban győzte le ellenfelét a Magyar Kupában 2023 májusában, valamint egyszer a bajnokságban is sikerült diadalmaskodnia. A legutóbbi alkalommal, az idei bajnokság 8. fordulójában pedig 1-1-es döntetlennel zárult az ütközet. A Pancho Arénában már nem ilyen jó a helyzet: a legutóbbi öt egymás elleniből négyet a zalaiak nyertek egy döntetlen és egy felcsúti győzelemmel szemben.

A Puskás Akadémia nem számíthat könnyű mérkőzésre – ahogy azt Pécsi Ármin is elmondta nekünk –, hiszen a Zalaegerszeg foggal-körömmel küzd a bennmaradásért, azonban a játékosok elszántak, és javítani szeretnének. A paksi mérkőzés után a 100. NB I-es bajnokiját játszó Marius Corbu is arról nyilatkozott, csak a három pontért lépnek pályára szerdán.

A legfontosabb, hogy hatékonyabb legyen a felcsútiak helyzetkihasználása, valamint magabiztos labdabirtoklással lépjenek fel a zalaiakkal szemben – ahogy azt a klub honlapjának Artem Favorov is kiemelte. Emellett kérdés, hogy Markek Tamás felépült-e kisebb sérüléséből, vagy ismét Pécsi Ármin bizonyíthatja tudását. Fontos továbbá, hogy védekezésben kifejezett figyelmet fordítsanak, és hatástalanítsák Antonio Mancét is, aki eddig nyolc találatot jegyzett az NB I idei szezonjában, így talán ő a legnagyobb veszélyforrás a ZTE játékában.

Egy győzelemmel és az eredmények szerencsés alakulásával akár kettőt is előzhetne a Puskás Akadémia, és rögtön a dobogó harmadik fokára léphetne fel a tabellán.