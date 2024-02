Eseménydús felkészülés után utazott vasárnap a 14. helyezett Szombathely otthonába az őszi idényt a hetedik helyen záró Csákvár a férfi labdarúgó NB II 19. fordulójában. A vendégek kezdőcsapatába bekerült a Puskás Akadémiától kölcsönbe érkező Artem Nahirnij is, míg Dusinszki Szabolcs a kispadon kapott helyet.

A csákváriak szempontjából nagyszerűen indult a mérkőzés, hiszen a 10. percben Zoran Beronja felrúgta az egyedül kapura törő Nagy Tamást, a játékvezető pedig azonnali piros lappal kiállította a hazaiak védőjét. A vendégek így a tizenhatos vonalánál jutottak szabadrúgáshoz, amelyet az új szerzemény, Artem Nahirnij végzett el. A fiatal ukrán élt is a lehetőséggel, és bevette Pálfi Donát kapuját, ezzel előnyhöz juttatta csapatát.

A vezetés ellenére nem állt le az Aqvital FC, a folytatásban előbb Murka Benedek került helyzetbe, majd Fejős Áron lövésénél kellett védenie Pálfinak. Ennek ellenére szinte a semmiből a 33. percben Horváth Rajmund egy csel után 13 méterről a bal alsó sarokba lőtt, majd öt perccel később egy asszisztot is kiosztott Pintér Attilának, így már 2-1-et mutatott az eredményjelző a szombathelyiek javára. Az öröm viszont nem tartott sokáig, hiszen a 40. percben Farkas Aurél érkezett jól egy kipattanóra, 18 méterről pedig erősen a kapu közepébe bombázta a labdát, így 2-2-re módosította az állást, ami a félidő végeredménye is lett.

A fordulás után az első 20 perc eseménytelenül telt el, itt is ott is akadtak próbálkozások, de egyik csapat sem tudott eredményes lenni. Az új szerzemények közül aztán Dusinszki is megkapta a lehetőséget Tóth Balázs vezetőedzőtől, a 77. percben Szakály Dénes helyére érkezett csereként.

A hátralévő időben aztán újabb gól már nem született, így 2-2-es döntetlennel zárult a csákváriak első tavaszi bajnokija.

Az Aqvital FC Csákvár a pontszerzés ellenére a többi eredmény miatt visszacsúszott a 10. helyre 24 pontjával, azonban csupán két ponttal marad el a hatodik, 26 ponttal álló Gyirmóttól.

Szombathelyi Haladás – Aqvital FC Csákvár 2-2 (2-2)

Szombathely. Haladás Sportkomplexum, 771 néző. Vezette: Molnár Attila (Mohos M., Vörös D.)

Szombathelyi Haladás: Pálfi - Nyíri, Jagodics M., Csonka, Beronja - Rácz B. (Jancsó, 89.), Zvekanov, Erdei, Horváth R. (Mohos, 64.) - Pintér F. (Kelemen, 64.), Csernik (Bolla, 19.). Vezetőedző: Aleksandar Jovic.

Aqvital FC Csákvár: Zelizi - Babos, Karacs, Tamás N., Nahirnij - Murka, Mészáros, Szakály D. (Dusinszki, 77.), Fejős (Juhász, 84.) - Nagy Z. (Simon A., 62.), Farkas A. (Gazdag, 62.) Vezetőedző: Tóth Balázs.

Gól: Horváth R. (33.), Pintér (38.), illetve Nahirnij (15.), Farkas A. (40.).

Kiállítva: Beronja (10.).

Sárga lap: Horváth (37.), ill. Farkas (48.), Fejős (62.), Nahirnij (69.), Karacs (78.), Simon (89.)