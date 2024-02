2023. október 22. Ekkor lépett pályára utoljára bajnoki mérkőzésen a PAFC játékosa, Batik Bence, a rutinos labdarúgó akkor talpsérülést szenvedett el az MTK ellen, pár nappal később pedig már meg is műtötték, azóta csavarok és egy lemez is van a lábfejében.

– Nagyon örülök, hogy már az edzőtáborban visszatérettem a pályára, hasonló sérüléssel általában négy hónapot hagynak ki a játékosok. Én kevesebb, mint három hónap után már edzőmérkőzésen játszottam, jó újra a csapattal lenni, de érzem, nem vagyok még kilencven perces. Minden nap azért dolgozunk a stábbal, hogy újra a megfelelő állapotba kerüljek, szerencsére fájdalmam nincsen, ez fontos – mesélte lapunknak a spanyolországi edzőtáborban már a pályára is visszatérő Batik Bence. – Ami nagyon sokat segített a mihamarabbi visszatérésemben, az Dr. Abkarovits Géza tanácsa volt, nem tartottak hat hátig gipszben, hanem másfél hetet követően kaptam egy speciális csizmát, amivel ugyan még két hétig mankóznom kellett, de utána már ráléphettem. A csavarok és egy lemez még mindig bent van a lábamban, ezt nehéz volt megszokni, valamint a bokám újramozgatása volt fontos lépés, az ízületeket újra mozgásra bírtuk. Amikor már pályán készülhettem, akkor a sok pici kitámasztásnál kellett még odafigyelni, hiszen hat hétig nem is mozgott a bokám ebben a csizmában. A fiziósok és a rehabos stáb is nagyon sokat segített, decemberben összesen két nap szünetem volt, amúgy minden nap edzettünk.

A kemény és kitartó munkának pedig meg is lett az eredménye. Batik Bence el tudott utazni a Puskás Akadémiával a spanyolországi edzőtáborba, és bár az első találkozón még nem, utána már a pályára is vissza tudott térni, a Vancouver és a Sparta Praha ellen pályára küldte csereként Hornyák Zsolt.

– Az elején még Purger Szilárddal folytattam külön edzéseket, majd később a csapattal is edzhettem már, két tréning után már kaptam húsz perc játéklehetőséget a Mestertől a Vancouver ellen. Teljesen más a srácokkal együtt készülni, nem jó egyedül edzeni – mondta Batik.

A Puskás Akadémia Pakson kezdi meg a tavaszi szezont, a felcsútiak jelenleg a negyedik helyen állnak két pontra lemaradva a dobogótól. Az első három fordulóra egy héten belül kerül majd sor, így a jó rajt kiemelten fontos a folytatásra nézve.

– Hét nap alatt három mérkőzést játszunk majd, remélem kapoklehetőséget, de természetesen folyamatosan egyeztetünk az állapotomról a szakmai stábbal. Oda kell figyelni az izomzatomra, meglátjuk, mikorra lehetek egész mérkőzéses játékos – ecsetelte Batik Bence. – Az edzőtábor elég jól sikerült, a Sparta Praha ellen ugyan kikaptunk, de főleg az első félidőben sok helyzetet alakítottunk ki, két kapufánk is volt. A Paks az első helyen telelt, nyilván nem véletlenül, jól játszanak, tiszteltjük őket, de szeretnénk elhozni a három pontot. Nehéz kezdés lesz, de egy győzelem nagy erőt és lökést adhat a további mérkőzésekre, bizakodva várom a találkozót. A bajnokságban a végső célunk a dobogó, tavaly egy ponttal maradtunk csak le. A mérkőzések többségén dominálunk, helyzeteket alakítunk ki, de nem sikerül mindig lezárni a mérkőzéseket. Ha ebben sikerül előre lépnünk, akkor a dobogó reális cél lehet számunkra.