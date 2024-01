A Vidi azonban már szabadon igazolható játékosként szerezte meg a játékjogát, az NB II-ben két idény alatt összesen 48 bajnokin játszott, ezeken 4 gólt szerzett és 3 gólpassz adott. Simut Mario Lucas 2003. szeptember 23-án született Nagyváradon, magyar és román állampolgársággal is rendelkezik, szerepelt az U19-es, és az U21-es magyar válogatottban is. Pályafutását román klubokban kezdte, majd Angliába került, ahol végül adminisztratív akadályok miatt nem kerülhetett a West Ham utánpótlásába. 2022 januárjában került a Haladáshoz, decemberben szabadon igazolhatóvá vált. Simut Mario Lucas fő posztja a jobb hátvéd, de edzői kipróbálták már szélsőként és támadó középpályásként is.

– Nagyon örülök, hogy a Fehérvár játékosa lehetek. 2021-ben itt láttam életemben először élőben NB I-es meccset, ami egy nagyon jó hangulatú Vidi-Ferencváros mérkőzés volt, és azóta a fejemben volt, hogy egyszer szeretnék itt futballozni. Elsődleges célom, hogy 100%-ot adva segítsem a csapatot a minél jobb szereplésben, egyénileg pedig szeretnék ismét U21-es válogatott meghívót kapni. Néztem a Vidi utolsó őszi mérkőzéseit, nagyon szimpatikus az a stílus, amiben játszik a csapat, az edző által preferált támadófutball a rúgott gólok számában is megmutatkozik - hozzáteszem, a 3-5-2-es formációban érzem én is a legjobban magamat a pályán – nyilatkozta a klub honlapjának Simut Mario Lucas.