A 29 éves, 167 centis Nicolás Stefanelli az AIK-ban együtt dolgozott Bartosz Grzelak-kal, amikor a Vidi jelenlegi trénere a Stockholm külvárosához tartozó Solna együttesének másodedzője volt. Az argentin támadó 92 mérkőzésen 36 alkalommal volt eredményes a svéd élvonalban. Alacsony termete ellenére gólérzékeny volt, gyorsan, mozgékonyan vett részt a támadásokban, jó érzékkel érkezett a kipattanókra, vagy a lekészített labdákra. 2023. januárjában igazolt az észak-amerikai MLS-ben érdekelt Inter Miami együtteséhez, ahol 25 bajnoki mérkőzésen két találatig jutott, az amerikai kupában 5 meccsen termelt kettőt. Előtte ciprusi és a chilei élvonalban szerepelt. Az Anorthoszisz alakulatában 12 meccsen 2 gólt szerzett, a La Calera mezében 40 meccsen 11 gólt vállalt.

A gólerős argentin támadó 1994. november 22-én született Quilmesben, pályafutását a Defensa y Justicia együttesében kezdte. Fiatalon eltöltött közel másfél évet kölcsönben a Villa Dálmine nevű csapatban, majd bemutatkozhatott hazája élvonalában is nevelőegyesülete színeiben. 40 térmérkőzés és 13 gól után légiósnak állt, 2017-ben szerződtette az AIK.

- Már a nyáron szóba került, hogy csatlakozom a Vidihez, de akkor erre végül nem volt lehetőség. Most viszont minden összeállt és a családommal közösen úgy döntöttünk, hogy az a legjobb, ha Magyarországon folytatom a pályafutásomat - fogalmazott a fehervarfc.hu-n Nicolás Stefanelli. - Bartosz Grzelakkal sokat dolgoztunk együtt Svédországban az AIK-nél, kapcsolatban maradtunk azóta is, így már tavaly is képben voltam a Vidi szereplésével, tudom, hogy jól sikerült az őszi szezon második fele, azért jöttem, hogy én is minél több győzelemhez segítsem hozzá a csapatot. Mivel 167 centiméter magas vagyok, nem tartom magam klasszikus centerjátékosnak, „target man-nek”, inkább egy olyan támadóként szoktam játszani, aki igyekszik minél több lehetőséget kialakítani a tizenhatoson belül, és persze jó esetben értékesítem is ezeket a helyzeteket. De az sem áll tőlem távol, ha mérkőzés közben kell pozíciót váltani és kicsit visszavontan, vagy a szélen kell szerepelnem. Miamiban elkezdtem a csapattal a felkészülést három hete, játszottam már edzőmérkőzésen is, szóval jó állapotban érzem magam, bízom benne, hogy minél hamarabb Vidi-mezben léphetek majd pályára".

Stefanelli az Inter Miami együttesétől érkezett a Vidihez. Floridában csapattársa volt többek között Lionel Messi, Sergio Busquets, Jordi Alba, valamint a felkészülés során már Luis Suarez is.

- Messi a legnagyobb játékos. Argentinként különösen nagy megtiszteltetés, szinte egy álom volt vele együtt készülni minden nap. Talán ezt még fel sem dolgoztam igazán, idővel majd biztos még jobban fogom értékelni, hogy a csapattársa voltam. A hétköznapokban is nagyon jó ember, kedves mindenkivel, a pályán pedig mindenki tudja és látja, hogy milyen csodákra képes. A többi sztárról is csak jókat tudok mondani, remek érzés volt velük megosztani az öltözőt hónapokon keresztül - mondta az argentin támadó, aki a Vidiben a 15-ös mezben szerepel majd.