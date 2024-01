Hydro Fehérvár AV19 – Red Bull Salzburg 4-2 (1-0, 1-0, 2-2)

Székesfehérvár, 2634 néző.V.: Rezek, Siegel, Muzsik, Hribar.

AV19: Roy – Robertson, Campbell, Leavens (2), Hári, Kuralt 2 – Stipsicz, Phillips, Laberge, Bartalis, Mihály 1, Fournier, Nilsson, Atkinson 1, McGauley, Magosi (1) – Kiss R., Vértes, Németh, Ambrus G. Vezetőedző: Kiss Dávid.

RBS: Tolvanen – Genoway, Lewington, Raffl 1, Nissner, Schneider – Sinn, Murphy (1), Baltram, Bourke (1), Thaler 1 – Stapelfeldst, Schreier, Wukovits, Rymsha, M. Huber – Harnisch, Steffler, P. Huber, Auer, Hochkofler. Vezetőedző: David Oliver.

Kiállítások: 8, ill. 8 perc.

Kapura lövések: 28-28.

Vérbeli rangadóra került sor az Ifj. Ocskay Gábor Jégcsarnokban, hiszen a második Salzburg látogatott a harmadik helyen álló Volánhoz. Pár héttel ezelőtt még fordítva álltak a tabellán, ám az utóbbi öt mérkőzésen kissé gödörbe került a Fehérvár, mindössze két pont állt a házhoz öt vereség közben. A csarnokban ott volt az ICEHL trófeája is, így a szurkolókon kívül a játékosok is megcsodálhatták a kupát, láthattaák, miért is küzdenek.

A hosszabb ideje a maródiak listáját erősítő Vokla Rolandon kívül kisebb sérülése miatt Leclerc és Terbócs sem állhatott Kiss Dávid rendelkezésére, éppen ezért Atkinson csatárt játszott Magosi és McGauley oldalán. Nem finomkodtak a vendégek, még egy perc sem telt, és Roynak máris hárítania kellett. Gyorsan elkapta a fonalat a Volán, és két és fél perc eltelte után meg is szerezte a vezetést, Leavens hozta be szépen a pakkot a harmadba, Kuraltot ugratta ki, aki kíméletlenül bevágta a ziccert, 1-0. Haraptak a kék-fehérek, keményen, nagy energiával játszottak. Öt perc után emberelőnybe kerültek a bikák, nyomtak is, de az önfeláldozó blokkoknak, és Roy védéseinek köszönhetően érintetlen maradt a magyar csapat hálója. Domináltak az osztrákok, a Fejér vármegyeiek inkább a gyors ellentámadásokkal próbáltak operálni, kisebb-nagyobb sikerrel, a harmad derekán Magosi ráfordulásból az oldalhálóba lőtt. A túloldalon Wukovits akarta másolni a mozdulatot, de fölé szállt a kísérlet. Az utolsó percekre felvette a tempót a Volán, az újonnan összerakott harmadik sor pedig majdnem betalált, Atkinson közelije azonban fölé szállt.

Kicsit óvatosabb tempóban vágtak neki a második játékrésznek a felek, kiegyenlítettebb volt a játék is. Aztán három perc elteltével emberelőnybe került a Fehérvár, McGauley próbálkozhatott jó szögből, de Tolvanen hárított. Pár másodperc múlva már ő is tehetetlen volt, Atkinson kapart be a kapu torkából egy kipattanót, 2-0. Felpaprikázódtak a salzburgiak, Thaler szerencsére csak az oldalhálót találta el jó helyzetből. Nyolc perccel a szünet előtt megindultak a hazaiak, Hári tűzte rá, Tolvanen védte a próbálkozást. Pár minutummal később ismét öt a négy ellen támadhatott a Volán, és ugyan betalált a gárda, de már sípszó után. Egyenlő létszámnál Vértes és Fournier megindulásában benne volt a harmadik gólt, de sajnos ott is maradt, a vendégek kapusa kétszer is védeni tudott. A játékrész végén még jobban felpörgött Kiss Dávid alakulata, záporoztak a lövések Tolvanen felé, de nem adta meg magát a hálóőr.

Fontos percek voltak a harmadik harmad elején, hiszen a kétgólos előny minden sportágban veszélyes, hát még jégkorongban, Labegre nem könnyítette meg saját csapata dolgát, hiszen kiütötte a pakkot, majd Phillipset ugyanazért kiküldték, hosszú öt a három elleni játék következett, be is szorult a Fehérvár, hősiesen védekeztek a kék-fehérek, de Raffl egy kipattanót értékesített, ráadásul mivel nem járt még le egyik büntetés sem, így egy szimpla előny még maradt, 2-1. Egyenlő létszámnál Némethet rakták be a kapuba, a síp persze ezúttal néma maradt. Felpaprikázódott a meccs, a lelátóról pedig zúgott a „Hajrá Volán!” Tolvanen odaszúrt Mihálynak, majd ebből adódó csetepatéből a Fehérvár jött ki jobban, emberelőnyben pedig McGauley és Leavens szép összjátékát követően Kuralt volt eredményes, 3-1. Hét és fél perccel a vége előtt válaszolt a Salzburg, jól elhozott buli után Thaler lőtte ki a felsőt, 3-2. Nem estek össze a kék-fehérek, oda-vissza játék alakult ki, Magosi nagy helyzete után Leavens a kapuvasat találta el. Egyre feszültebbek lettek a felek, páros kiállítás is tarkította a hajrát. Aztán levitte kapusát a Red Bull Salzburg, nyomtak a bikák, Mihály Ákos hatalmasat blokkolt, és négy másodperccel a vége előtt pont ő gyalogolt be egy szerzett koronggal az üresen hagyott osztrák kapuba, 4-2. A Hydro Fehérvár AV19 öt mérkőzéses negatív szériáját törte meg, de ami talán lélektanilag még fontosabb, a Volán majd két év után verte meg ismét a címvédő Red Bull Salzburgot! Kitört az örömünnep a Raktár utcában!