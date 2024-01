Február 4-én rajtol a Merkantil Bank Liga tavaszi idénye, a Csákvár nem várhatja rossz helyzetből a folytatást, hiszen Tóth Balázs együttese a hetedik helyen áll 23 ponttal. Fontos lesz a kemény téli munka, hiszen a kiesés elkerüléséért hatalma harc várható, ebben az idényben az utolsó négy helyezett búcsúzik majd az NB II-től. Az Aqvital FC Csákvár jelenleg hat ponttal előzi meg az utolsó bennmaradó BVSC-t, így tavasszal is mindent pontnak kulcsfontosságú jelentősége lehet a másodosztályú tagság megőrzésének céljából.

Január 3-án, szerdán megkezdődött a munka a célok elérésének érdekében, először orvosi vizsgálatok, majd különböző felmérések várnak játékosokra, ezt követően pedig a pályán is elkezdődnek az edzések. A közel egy hónapos felkészülés alatt edzőtáborba is utazik a gárda, valamint több mérkőzés is szerepel a tervek között.

– Egyénre szabott edzéstervet kapott mindenki, melyet a szabadság alatt el kellett elvégezni. A felkészülés első részét hazai környezetben végezzük, majd január 17-én tíz napra edzőtáborba utazunk Törökországba. Itthon pályára lépünk az NB I-es Kecskemét ellen, Sidében pedig a tervek szerint három nemzetközi meccset vívunk – nyilatkozta a csákváriak honlapjának Tóth Balázs vezetőedző, majd kitért az átigazolási tervekre is röviden – Ilyenkor télen nehéz igazolni, így túl nagy mozgás nem lesz a keretben, egy, két távozó, illetve érkező azért lehetséges.

Az első felkészülési mérkőzésre sem kell sokat várni, januárt 13-án szombaton a Kecskemét fogadja majd az Aqvital FC Csákvár.