Mindkét csapat magához képest jól kezdte az idényt, hiszen a fehérvári fiataloknak már most jóval több pontja van, mint tavaly a teljes alapszakaszban. Kellenek is a pontok, hiszen ebben az évben nincsen pre-playoff, tehát meg kell előzni csapatot, vagy csapatokat a rájátszásért. Az UTE kiválóan rajtolt az Erste Ligában, aztán az utóbbi időben egyre hullámzóbb a gárda teljesítménye, de továbbra is az első négy között helyezkednek el.

– Egyre jobban vagyok, nem mondom, hogy már száz százalékos vagyok, de folyamatosan dolgozunk rajta. Jó dolog, hogy sikerült betalálnom, ez az önbizalmamnak is jót tesz. Nem voltak nagy elvárásaim magammal szemben, próbáltam lehozni a meccseket a lehető legjobban. Szerencsére jól jött ki a lépés. Az Újpestnek vannak jól képzett játékosai, egészen kompakt csapat. A szezont nagyon jobban kezdték, mint ahogy most teljesítenek, ezt talán meg tudjuk lovagolni és önbizalommal, sok belefektetett munkával bármi megtörténhet – mondta Szita Donát a klub felületén, aki visszatérése óta többször is betalált már.

– Jó mentális felkészülésre lesz szükségünk, frissnek kell lennünk, hinnünk kell magunkban. El kell hinnünk, hogy képesek lehetünk lehetetlennek tűnő dolgokra is. Ez az alap. Szerencsére több sérültünk is visszatérhet, érkezett erősítés is egy légiós személyében. Érdekes mérkőzésre számítok, remélem már az első korongbedobástól készen állunk majd – nyilatkozta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A találkozót jól kezdték a kék-fehérek, az összeállításban ott volt az új szerzemény, Ulamec is, de az első komolyabb helyzet a vendégek előtt adódott, Szabó Rácz csengette meg a kapuvasat. Öt perc eltelte után a saját harmadában adta el a korongot a FEHA19, az Újpest pedig köszönte szépen a lehetőséget, és Saarelainen révén megszerezte a vezetést, 0-1. A gól megfogta a hazaiak lendületét, bár Rajna ezen majdnem segítette, a fővárosiak kapusa nemes egyszerűséggel kikorcsolyázva otthagyta a pakkot Blaskónak, de nem sikerült élni ezzel a kapott lehetőséggel. Egyre jobban erőre kapott a Fehérvár, öt perccel a szünet előtt Ambrus Csongor ziccere ment fölé. A hajrában emberelőnybe került Anatoli Bogdanov gárdája, de nem sikerült élni a fórral.

A második játékrészt emberelőnybe kezdte az UTE, jöttek is a lövések szép számmal Melnichuk kapujára, de a portás állta a sarat, aztán öt az öt ellen Metsavainato hagyott ki egy ajtó-ablak helyzetet. A harmad derekán ismét öt a négy ellen támadhatott az Újpest, a legnagyobb lehetőség Tiala előtt adódott, szemben a kapussal középről lőhetett tisztén, a korong azonban Melnichuk lepkésében halt el.

A záró etapot nagy elánnal kezdte mindkét fél, Rajnának valamivel több dolga akadt kollégájánál, négy perc után a nyomásnak meglett az eredménye, emberelőnybe került a FEHA19. Jöttek a helyzetek hazai oldalról, Rajna nem unatkozott, Zezelj és Keceli-Mészáros próbálkozhatott közvetlen közelről, de a magyar válogatott hálóőr reflexei sajnos hibátlanul működtek. Oda-vissza hoki alakult ki, de valamivel veszélyesebb volt a Fehérvár, nyolc és fél perccel a vége előtt Salamon lőhetett lendületből, de ez kimaradt. Egyre feszültebbek lettek a játékosok, hiszen egy hiba döntő lehet, vagy a másik oldalról nézve hosszabbítást eredményezhet. Az utolsó két percre fordulva levitte kapusát Anatoli Bogdanov, be is szorult az Újpest, helyzet helyzet hátán adódott a hazaiknál, de mindig odaért egy-egy blokk, vagy Rajna fogott hatalmasat. Nem sikerült az egyenlítés, az Újpest elvitte mind a három pontot Székesfehérvárról.

FEHA19 – UTE 0-1 (0-1, 0-0, 0-0)

Székesfehérvár, 312 néző. V.: Gebei, Máhr-Stumpf, Sábián, Kovács P.

FEHA19: Melnichuk – Rachinskiy, Salamon, Ulamec, Szita, Blasko – Falus, Bajkó, Farkas L., Zezelj, Dobos – Kasinski, Bogesic, Fekete, Keceli-Mészáros, Ambrus Cs. – Alapi, Nádor, Balasits, Németh Z., Dézsi. Vezetőedző: Anatoli Bogdanov.

UTE: Rajna – Silfver, Szabó D., Kovács A., Tiala, Kiss P. – Pokornyi, Balázsi, Metsavainio, Laakonen (1), Saarelainen 1 – Tornyai, Kiss D., Just, Benk, Laskawy – Szabó Rácz, Kovács S., Simon. Vezetőedző: Markus Sakari Juurikkala.

Kiállítások: 6, ill. 6 perc.

Kapura lövések: 32-37.