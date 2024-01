Magabiztosan menetelt a női kézilabda Magyar Kupa idei sorozatában. Az első körben a Gárdony-Pázmánd NKK alakulatát ejtették ki 36-28-as diadallal, majd aztán az NB I-es Budaörs együttesét is búcsúztatták a korábbi ferencvárosi sikeredző, Elek Gábor szakmai vezetése alatt működő esztergomiak. 30-25 arányban győzték le a Pest megyeieket, s bizakodva várták a kupasorozat újabb állomását. Nem titkolják az esztergomiak, hogy komoly terveket szövögetnek, az NB I/B második helyén állnak, s az élvonalba igyekeznek. A Magyar Kupában újra első osztálybeli alakulatokkal kerültek szembe úgy, hogy megint nem kellett elhagyniuk a Suzuki Arénát, hazai környezetben csatázhattak.

Ahol telt ház fogadta a csapatokat. Nem is kezdett rosszul az Esztergom, folyamatosan lépéselőnyben és gólelőnyben volt, többször akadt olyan pillanat, mikor a nemrég még a válogatott klasszisaként is villogó Szucsánszki Zitával felálló vendéglátó két góllal vezetett. Horváth Roland a 12. perc elején – 6-4-es hazai vezetésnél – kért időt, de a Vitézek lányai harcos küzdelemben tartották fórjukat. Azonban Tóth Nikolett egyre jobb formában védett, s eközben zárkózni tudott az Alba. Majdnem 19 percig vezetett az Esztergom, ekkor Utasi Linda egyenlített (8-8), majd Takó Viktória fordított. Innentől már az FKC irányított, a félidőre háromgólos előnyt kovácsolt úgy, hogy Afentáler időn túli hetesét ki is védte Herczeg Lili.

A fordulást követően Utasi betalált, de aztán leblokkoltak a vendégek, a komoly élvonalbeli rutinnal rendelkező Hajtai Vanessza és Valovics Nóra góljaival egyre kapaszkodott az Esztergom. Egyre többet hibáztak támadásban a fehérváriak, csak elvétve találtak be, a hazaiak pedig rendre egalizáltak (16-16, 17-17, 18-18). A 42. percben Szemes Szonját kiszórták két percre a bírók, az emberelőnnyel pedig jól ügyködtek a Vitézek, Csiki Renáta hétméteresből fordított, 19-18. Innentől az esztergomiak irányítottak, s az Alba rohant az eredmény után. Kocsis kiállítása sem segítette a fehérváriakat, kritikus helyzetbe kerültek a látogatók. Kapust cserélt az FKC, de a vonal elé érkező Kubina Mollit hamar felavatta Hajtai, s már kettővel mentek a hazaiak. Zrnic kozmetikázott tíz perccel a vége előtt, de ekkor nem csupán a számbeli, de a lélektani előny is az esztergomiaknál volt. Lelkesen, okosan kézilabdáztak, s 24-21-nél időkéréssel próbált lendületet törni az Alba. Takó góljai tartották a lelket az FKC-ban, de Takács Esztert nem tudták kivenni a játékból, s ez döntőnek bizonyult. Másfél perccel a vége előtt már hat (!) góllal is vezettek az Esztergomi Vitézek, s kiütötték az Alba FKC-t. A másodosztályú csapat teljesen megérdemelten jutott a legjobb nyolc közé.

JEGYZŐKÖNYV

Esztergomi Vitézek – Alba Fehérvár KC 32-26 (11-14)

Eszergom, Suzuki Aréna, 500 néző. V.: Felhő Ferenc, Őcsi Tamás

Esztergom: Herczeg L. – Takács E. 9/1, Hajtai 5, Csiki 4/2, Horváth A. 4, Szucsánszki 3, Valovics 3, Majoros 2, Pap K. 1, Ábrahám 1, Berkesi, Farkas K., Tomasek, Varga V., Albert. Szakmai igazgató: Elek Gábor.

Alba FKC: Tóth N. (Kubina M.) – Utasi 6, Takó 4, Smbatian 4, Afentaler 4/1, Szabó K. 3/1, Kövér 2, Zrnic 2, Kocsis B. 1, Szemes, Sulyok, Dubán, Bojtos, Tolnai. Vezetőedző: Horváth Roland.

Kiállítások: 4, ill. 10 perc.

Hétméteresek: 4/3 - 3/2