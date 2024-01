DKSE – MÁV Előre Foxconn 1:3 (-20, -20, 25, -19)

Dunaújváros, 87 néző

Vezette: Szarka János, Mezei Zoltán.

DKSE: Farkas L. 7, Juhász B. 2, Kisházi 8, Németh Z. 10, Vadász 10, Gőczi 12. Csere: Kuti (liberó), Makó, Peredi. Vezetőedző: Tomanóczy Tibor.

MÁV Előre Foxconn: Eke 5, Sebestyén 11, Fazekas 17, Dileo, Boa 27, Szávai 4. Csere: Szentesi (liberó), Szabó V. 4. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A fehérváriaknál Dávid Zoltán forgatta csapatát, azok kezdtek, akik az előző napi meccset közelről nézték végig, illetve a szezon során eddig nem nagyon jutottak szerephez.

Az első szettben próbált lépést tartani vendégeivel a DKSE, ez némiképp sikerült is az elején, amikor egy-két pont különbség volt a felek között. 7:8 után úgy tűnt meglódulhat a Loki, zsinórban négy pontot szereztek. Majd megkísérelték a vendéglátók az egyenlítést, ám a folytatásban is tartotta ezt a távolságot a kék-fehér gárda. Boa Szabolcs ász nyitásával alakult ki a legnagyobb különbség (11-17), és egyre biztosabban haladt a részsiker elérése felé a fehérvári legénység, amelyet 22 perc játék után Boa labdájával realizált.

Szorosan indult a második játszma is, leginkább Fazekas Balázs pontjai lökték előre a Lokit, bár Kisházi Valentin jól sáncolt, és 6-nál kiegyenlített. Majd a vezetést is átvette néhány pont erejéig a DKSE, de 9:9-et követően Boa és Fazekas fordítottak (9:12). Innentől megint a vendégek irányították a párharcot, nem sokat teketóriáztak, és öles léptekkel haladtak a szett megnyerése felé. Más kérdés, hogy négy rontott játszmalabda után tudták hozni, miután Kisházi rosszul szervált.

A harmadik etap hasonlóan kezdődött, mint az előző, igaz most korábban vezetett a hazai csapat, 4:2. Elindult egy húzd meg-ereszd meg játék, hol kettővel előrébb járt a DKSE, hol pedig feljött egy pontra a MÁV Előre. Aztán 9-nél Sebestyén Márton egyenlített, és a következő pont már a fehérváriaké lett Boa révén. Továbbra is tartott a „háziverseny” Boa és Fazekas között, hogy ki éri el a legtöbb pontot, de Boa egymás után értékesítette ziccereit, így úgy tűnt, hogy övé lesz a dicsőség. A DKSE viszont tűz alatt tartotta ellenfelét, így nem volt lehetősége egy-két pontnál nagyobb vezetést kicsikarni a MÁV Előrének, 14:15. Majd Sebestyén és Eke Péter lendítette előre szekerüket, így 14:19-nél már láthatóvá vált az alagút vége. A DKSE legényei persze tettek arról, hogy az útjuk kissé göröngyös legyen, és feljöttek két pontra, 18:20. A végjáték igen izgalmas lett, egalizált a vendéglátó, és koncentráltabb játékával meg is nyerte a szettet.

A negyedik játszámra megrázta magát a fehérvári csapat, már idejekorán feladót cserélt Dávid Zoltán, és Szabó Vilmos váltotta Tomás Dileot. Araszolgattak előre, ötpontos vezetéssel, 5:10. A továbbiakban kissé ráijesztettek a Tomanóczy-tanítványok a Lokira, mivel egymást követően három pontot szerezve egy lett a differencia közöttük, 11:12. Nem érték azonban utol őket, mert Sebestyén és Szabó V. visszaállították a korábbi, ötpontos távolságot. Ezúttal már vigyáztak arra, hogy előnyük végig megmaradjon, és meccset Fazekas ütése zárta le.