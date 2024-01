Fino Kaposvár – MÁV Előre Foxconn 2:3 (-19, 17, 20, -23, -11)

Kaposvár Aréna, 863 néző

Vezette: Mezőffy Tibor, Tillmann Gyula.

Fino Kaposvár: Hubicska, Novoselov, Baróti, Bögöly, Lescay Favier, Magyar B. Csere: Bozoki, Eördögh (liberó), Iván B., Quevedo Hernandez, Kalmár, Zarka, Tóth G. Vezetőedző: Szlobodan Prakljacsics.

MÁV Előre Foxconn: Tomanóczy B., Koci, Pesti, Ambrus B., Dileo, Janke. Csere: Takács M., Szentesi (liberók), Szabó V., Sebestyén, Szávai, Fazekas, Boa, Eke. Vezetőedző: Dávid Zoltán.

A két csapat eddigi párharcai során egyértelműnek tűnt a találkozó előtt kaposvári dominancia, hiszen a Fino az utóbbi két idény, összesen hét mérkőzéséből csupán egyet veszített el – azt is Fehérváron. Hazai parketten makulátlan volt a mérlegük, és ez nem sok jóval bíztatta a Lokit. Más kérdés, hogy a MÁV Előre Foxconn az idény során már többször bizonyított, ám rettentően kemény és parázs összecsapás várt rájuk a Kaposvár Arénában. Azzal is tisztában voltak, a házigazdáknak a VOK-ban aratott sikerük (1:3) után elég, ha két szettet nyernek, az már az ő tovább lépésüket jelentheti.

Nagy elánnal indított a Loki, elkapták a rajtot és nyomban 4:0-as előnyt kovácsoltak, meglepve ezzel ellenfelüket. A folytatásban is ők irányítottak, bár a Kaposvár 2:7 után némileg összekapta magát, zsinórban szerezte a pontokat, és feljött egy pontra, 7:8. 9-nél aztán utolérte vendégeit a Fino, majd Baróti Árpád sánca után át is vették a vezetést. Innentől váltott előnyöket láthattak a szurkolók, majd Tomás Dileo hálón áthulló szervájából és Christian Janke ütéséből újra a fehérváriak diktáltak, 12:15. Nem állt le a Loki, Redjo Koci újfent csapata vezérének bizonyult, többször örülhettek remek leütése és blokkja után csapattársai, 18:22. Janke elemi erejű ütése pedig már a részsikert jelentette számukra.

A második felvonást jobban kezdte a vendéglátó, de igazán csak a MÁV Előre hibái vitték őket előre, és egy-két pontnál nem tudtak jobban szabadulni a kék-fehérektől. 7:7-nél egalizált Janke, de a fordítás egyelőre még késett, főleg azért, mert a Kaposvár mindig egy kis lépéssel riválisa előtt járt, 11:10. A fehérváriak először a szettben – igaz csak pillanatokra - Bögöly Gábor alapvonalon túlütött labdáját követően vezettek, 11:12. Nem tartott sokáig azonban, mert újra erőre kapott a Fino, és elsősorban Baróti és Tomas Lescay Favier eredményességének köszönhetően elhúzott 18:13-ra. Nem tudott mit kezdeni a hátralevő időben a hazai blokkokkal a MÁV Előre, és aránylag simán hozta a játékrészt a Fino.

Jöhetett a párharc egyik legfontosabb szettje, melynek az első fele igen szorosan alakult, váltott vezetésekkel. Először 7:5-nél lett kettő a különbség Lescay Favier ütésével, azonban folyamatosan a nyakukban lihegett a vendégcsapat, de újra és újra jött a kubai center, aki nagyon élt ezen a meccsen, 12:8. 15:11-nél távolodni látszott a továbbjutás sansza, miután egyre magabiztosabban játszott a Kaposvár, Dávid Zoltán pedig időkérésekkel próbálta felrázni tanítványait. Fel is jöttek két pontra, (20:18), ám Barótival az élen elvarrták a szálakat a hazaiak.

Miután eldőlt a csata mindkét szakvezető „sort cserélt”, és azoknak adtak lehetőséget, akik addig egyáltalán nem játszottak, vagy kevesebb szerepet kaptak. Ebben a játszmában dicséretesen küzdöttek a fehérváriak, többször náluk volt az előny, és 23-nál megvolt a lehetőségük a szettnyerésre is, amellyel éltek is.

A döntő etapban is mindent beleadtak a fehérvári legények, akik a térfélcserénél 8:5-re vezettek. A hátralevő időben igyekeztek a felek, majd Fazekas Balázs ütése zárta le a meccset.

A MÁV Előre Foxconn csapata még két sorozatban érdekelt a szezonban, a magyar bajnokságban eddig veretlenek, a MEVZA Közép-európai Ligában pedig öt mérkőzésből négyet nyertek, így nagy eséllyel pályáznak a négyes döntőre.