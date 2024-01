Az NB II-ben az élmezőnyön kívül kemény csata várható a bennmaradásért, a téli hetedik hely ellenére a Csákvár sincs még biztonságban, ezért kőkemény felkészülést csinál az AFC. A csákváriak 17-e óta készülnek Törökországban, két edzőmérkőzést játszottak. A koszovói élvonalban érdekelt SC Gjilani ellen sok helyzetet kidolgozva Szakály Dénes góljával nyertek a Fejér vármegyeiek. A második törökországi összecsapáson kazah első osztályú Yelimay ellen mérettették meg magukat a sárga-kékek, egy szoros mérkőzésen 1-1-re végeztek a felek, a magyar csapat gólját Nagy Zoárd szerezte.

– Nem kímélt minket a szakmai stáb, de hát nem is nyaralni jöttünk. Én speciel érzem is már a lábaimon a terhelés “eredményét”. Remek körülmények között, ideális pálya és időjárási viszonyok mellett úgy gondolom, a munkát elvégeztük. Mindenki nagyon odatette magát, s remélem mindez a tétre menő meccseken is látszani fog – összegzett Karacs Dániel a klub honlapján.

Az Aqvital FC Csákvár csütörtökön együtt gyakorolt a lengyel Wisla Ploc gárdájával, majd péntek reggel a különítmény elindul haza. A nyolc napos edzőtábor alatt 11 edzésen vettek részt a játékosok, ezek közben két felkészülési mérkőzésen lépett pályára az együttes.