A Győr Openen nem vett részt a Delfin SE minden sportolója, akadt, aki már hamarabb pihenőre vonult. De nem eredmények nélkül. Dániel Réka, Dávid Csilla, Kiss Petra, Nyerges Asma, Papp-Wellner Sára, Petró Hanga, Gyémánt Kálmán Bendegúz, Mayer Domonkos, Petró Hunor, Sallay Kristóf gyűjtötték az érmeket az őszi versenyidőszakban, sőt, megszerezték a szakmai minősítő vizsgát.

Ugyan korukból fakadóan az olimpiai szintekért Győrben még nem szállhattak versenybe a fehérvári úszók, de a különböző korosztályokban medencébe ugró fiatalok mindegyike döntőbe jutott. Csák Laura, Stéger Georgina, Dobján Krisztián és Varga Marcell képviselték a delfineseket, valamennyien megjavították az ez évi legjobb eredményeiket.

A fehérvári érmesek közül kiemelkedett Varga Marcell, aki nyolc versenyszámban állt rajthoz, mindegyikben érmet is szerzett.

A csapat legfiatalabb versenyzője, Dobján Krisztián dicséretesen szerepelt, a 10 éves úszó nála idősebbekkel versenyzett, s így is két érmet akasztottak a nyakába. Minden versenyszámban megjavította eddigi legjobb idejét, mellyel a korosztályos ranglistán az előkelő 2-4. helyen szerepel.

Csák Laura döntős helyezéseket ért el, századokkal maradt le a dobogóról, a korosztályos ranglistán előrelépett.

Stéger Georgina szintén döntőt úszott, két számban is a negyedik pozícióban csapott a medence falára. Ezek értékes helyezések a korosztályos ranglistán. Ráadásul Csák és Stéger előrelépése azért is dicséretes, mert mindketten öttusáznak is az úszás mellett.

A Delfin SE vezetőedzője, Dániel András elégedetten konstatálta: "soha rosszabb évet".

Eredmények:

Stéger Georgina 2012 6. 50 gyors 31. 63

5. 50 mell 39,81

6. 200 hát 2: 50.61

8. 50 pillangó 34.32

6. 100 hát 1:18.65

4. 50 hát 35.94

4. 100 mell 1: 28. 4

Csák Laura 2012 5. 50 gyors 30.55

6. 200 gyors 2: 27.42

7. 50 pillangó 34. 01

9. 200 vegyes 2:46.83

7. 400 gyors 5.13.33

5. 100 gyors 1: 06. 56

Dobján Krisztián 2013 3. 100 pillangó 1: 19.01

3. 50 pillangó 34.06

14. 50 gyors 33.37

11. 200 gyors 2: 44.30

13. 100 hát 1:23.75

11. 50 hát 38.58

17. 100 gyors 1 : 14. 31

Varga Marcell 2010 3. 50 gyors 28.06

3. 100 pillangó 1:05.70

3. 200 gyors 2:11.53

2. 50 pillangó 30.12

3. 100 hát 1:08.25

3. 100 gyors 1:00.80

2. 200 pillangó 2: 24.01

1. 400 gyors 4:38.03