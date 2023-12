Jól indult a találkozó, jól pörögtek a hazai lábak, ám a vezetést ennek ellenére Kóger révén a Brassó szerezte meg. Az első harmad végén Owen Williams ütközte le Feketét csúnyán, végleges kiállítás lett a jutalma, valamint a Fegyelmi Bizottság négy mérkőzésre el is meszelte. Ám innen a középső játékrészben Szita és Zezelj révén megfordította az állást a Fehérvár, de még ebben a húsz percben egyenlítettek a vendégek. Az utolsó harmadban nem esett gól, a hosszabbításban pedig hiába akadt több ziccer is a FEHA19 előtt, 13 másodperccel a vége előtt Lowney eldöntötte a két pont és a győzelem sorsát.

– Az első harmad rendben volt, utaztunk tegnap, ma délelőtt az edzésen is jól mentek a fiúk. Figyelmeztettem a játékosokat, hogy ez a csapat fiatal, gyors, energikus, nehéz ellenük játszani, késznek kell lennünk. Megszereztük a vezetést, aztán egy védőnk úgy döntött, hogy száz méterre a kapunktól kiállítást szed össze, egy másik pedig kék vonalon fejre-nyakra irányuló támadást követ el. 5-3 ellen odalett a lendületünk, az ellenfél pedig belejött, és kapaszkodhattunk. Örülünk a két pontnak, de őszintén szólva számos játékossal elégedetlen vagyok. A meccs után mondtam is nekik, hogy nem szeretnék mindenkit egy kalap alá venni: vannak srácok, akik odafigyelnek és keményen dolgoznak minden egyes este. Tőlük tudom, mire számíthatok. Aztán van néhány „elit” játékos, akik nem nyújtanak eleget. Ameddig nem adnak bele többet, szenvedni fogunk – fogalmazott kritikusan a Brassó vezetőedzője, Dave MacQueen.

– Van egy mondás: ha finom az étel, egyre éhesebb leszel, miközben fogyasztod. Ha a meccs a DEAC-meccs után azt mondja nekem, hogy egy pontot szerzünk ma, lehet, hogy aláírom. Ez ma nem is előrelépés volt, hanem előreugrás az előző meccshez képest: büszke vagyok a csapatra, ahogy kezükbe vették a felelősséget és meg akarták mutatni maguknak, hogy jobbak, mint amit a Debrecen ellen mutattak. Az első harmad kiegyenlített volt, egy elkerülhető gólt kaptunk, szerencsétlen hiba, félreértés előzte meg. A második harmadban akadtak emberelőnyeink, gólhelyzeteink, akár több góllal is vezethettünk volna, mégis némileg könnyen eladtuk a vezetésünket. Összességében elégedett vagyok ahogyan játszottuk, megadtuk magunknak az esélyt, a kapusunk remekelt. Ezzel az elszántsággal megadjuk magunknak az esélyt a pontszerzésre, elégedett vagyok a csapattal. A hosszabbítás mindig lutri, nem rajongok ezért a 3-3 elleni formátumért, ahol az egyik csapat lövése után az ellenfél támadhat létszámfölényben vagy szólóban. De ez a szabály, ma nem sikerült megszerezni a bónuszpontot, de ez a pont így is fontos számunkra – mondta Anatoli Bogdanov, a FEHA19 vezetőedzője.

A FEHA19 csütörtökeste 18.30-tól a BJAHC együttesét fogadja majd.