Amikor négy forduló eltelte után mindössze egy szerzet ponttal állt a Vidi, kevesen gondolták volna, hogy Bartosz Grzelak együttese a dobogó harmadik fokán telelhet. A Fehérvár az elmúlt idény bennmaradási nehézségei után bár rosszul kezdte az NB I. új szezonját is, az ősz második felére régi önmagát idézve az első osztály egyik legjobb csapatává vált.

– Jó őszi szezon van mögöttem, sajnos nem úgy kezdődött, ahogy azt elterveztem, elterveztük. Talán az ötödik fordulóban arattuk az első győzelmünket. Nagyon pozitív, hogy ezt követően az őszt végül 30 ponttal zárhattuk. A saját teljesítményemet nézve előre tudtam lépni a statisztikákban, ennek nagyon örülök, de azért van bőven még hova fejlődni. Ez a téli időszak jó lehet arra, hogy még jobban felhozzuk magunkat – nyilatkozta a klub honlapjának Katona Mátyás.

A 23 éves középpályás a Vidi egyik nagy erőssége lett, az új hadrendben kiválóan beilleszkedett. Katona az őszt a házi góllövő lista második helyén zárta hét találattal, novemberben a Kecskemét ellen három gólt is szerzett. Katona szerint az öltözői légkör feljavulása is megadta az alaphangot a sikeres produkcióhoz.

– Sok magyar játékos került a kezdőbe, kialakult egy nagyon jó mag, amely irányt mutathat az egész csapatnak az öltözőn belül. Most mindenki egy irányba húz, ez nagyon fontos. Jönnek az extra teljesítmények is többektől, olyanoktól is, akik eddig talán nem tudták ezt hozni, például a Christensent öröm nézni, hogy játszik most. Ezek a forma javulások is kellettek az őszi meneteléshez, mindenki hozzátette azt, amit tud.

Hazai pályán különösen jól ment a Fehérvárnak, hiszen tíz Sóstón megvívott mérkőzés alatt az ellenfelek hét alkalommal pont nélkül kulloghattak haza. Ha ezt a formát idegenben is hozza majd a gárda, a dobogó nem lehetetlen a végelszámolásnál sem.

– A hazai formánknak kell lennie az alapnak, Sóstón mindig így kell játszanunk, hogy senki se szeressen ide jönni. Fontos lesz, hogy a folytatásban még egy lapáttal rá tudjunk majd rakni, a tavaszi szezonban dől majd el minden, alig várom. Egymás között nem a kiesés elkerülését tűztük ki célul, teli vagyunk válogatott játékosokkal, mi a Videoton játékosai vagyunk, a dobogóért kell harcolnunk. Szeretnénk az első háromban végezni, ezért mindent megteszünk majd. Egy jó felkészüléssel bármi benne lehet a pakliban.

Ha pedig Katona formája is hasonló lesz az őszihez, ki tudja, lehet még válogatott meghívó is érkezte a fiatal középpályásnak.