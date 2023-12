Eltelt néhány nap azóta, hogy befejeződött a vármegyei I. osztály őszi idénye, a klubvezetőkben, illetve a szakvezetőkben leülepedtek az események, ám szokás szerint kíváncsiak voltunk arra, hogy vélekednek a szezonról és milyen felkészülés várhat a csapatokra. Sorozatunk 2. részében a középmezőny csapatainak vezetői értékelnek.

7. Ikarus-Maroshegy – Szarka Martin vezetőedző: - Amit a szezon előtt tűztünk ki célként, azt véleményem szerint felülmúltuk. Voltak nagy győzelmeink, de akadtak kisebb hiányérzeteink is, gondolok itt a Főnix FC elleni mérkőzésre, amikor az utolsó utáni percben kaptunk ki. Lehetett volna egy-két ponttal többet szerezni, de fiatal csapathoz mérten jó szerepeltünk. Sajnos sok sérültünk volt, mondhatni azt is, hogy példátlan sérüléshullám ért bennünket, bízunk abban, hogy a tél folyamán legalább ketten felépülnek közölük. A tavasz mindig kritikus szokott lenni nálunk, főleg az utóbbi két évben tapasztaltuk ezt, csak remélni tudom azt, hogy ez a tendencia megfordul, és jobb teljesítményt nyújtunk, mint az előző szezonokban. Nem tervezünk változást a keretben, már csak azért sem, mert télen nagyon nehéz igazolni. Amennyiben erre lesz lehetőségünk, akkor egy olyan kaliberű játékost hoznánk, aki minőségben és tapasztalatban feltétlenül erősítést jelentene. Nem feltétlenül élvez ez azonban prioritást. A felkészülést január 9-én kezdjük, öt edzőmérkőzést kötöttünk le, a felnőtt csapat a Téli Műfüves Bajnokságban nem vesz részt, ott az U17-U19-es vegyes csapatot indítjuk. Hasonló kaliberű megyei élcsapatokkal fogunk találkozni Veszprém, Pest, illetve Tolna vármegyékből.

8. Ercsi Kinizsi – Flórián Gábor elnök: - Magával a megszerzett pontok számával, és a tabellán elfoglalt helyezéssel nagyjából elégedettek vagyunk. A tabella általában nem hazudik, akik mögöttünk állnak azok ellen nyertünk, míg, akik előttünk vannak, azoktól jobbára kikaptunk, kivéve a Kápolnásnyék csapatát. Eléggé hektikus őszünk volt, sérülések hátráltatták a munkát, sokszor kevesen voltunk, és volt egy kis feszültség végig a keretben, ezeket figyelembe véve még így is jól szerepeltünk. Nagy változásokat nem tervezünk a keret összetételében, lesz egy-két játékos, aki távozik, amennyiben visszautasíthatatlan ajánlatot kap, őket elengedjük. Megpróbálunk igazolni a helyükre, és folytatni szeretnénk azt a perspektívát, hogy minél több Ercsi-kötődésű játékos játsszon. Elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban, ahol négy mérkőzésünk lesz, de játszani fogunk január 20-án a Bölcskével Dunaújvárosban, és február 7-én a Százhalombattával Martonvásáron. Ercsiben mindenkinek tetszik, hogy sok fiatal játszik a csapatban, amíg ők nem fognak igazán beérni, addig ez az eredményesség rovására megy. Ezt az utat kell járni, tisztában vagyunk azzal, hogy egyre kevesebb lesz a támogatás, a helyieknek pedig ott kell játszaniuk ahol laknak.

Szoros mérkőzésen, a hajrában kapott ki a Mezőfalva (piros-fekete) Kápolnásnyéken

Fotó: Kricskovics Antal / Fejér Megyei Hírlap



9. Lajoskomárom – Dopuda Igor vezetőedző: - Voltak jobb, és gyengébb mérkőzései a csapatnak az ősz folyamán, a megszerzett pontok alapján lehet némi hiányérzetünk. Akadt azonban néhány olyan összecsapás, amikor a játék képe alapján többet érdemeltünk volna, és mégsem szereztünk pontot, vagy pontokat. Bízom abban, hogy tavasszal ez változni fog, és ebben a tekintetben mindez megfordul, és kiegyenesedünk. Amennyiben ez tényleg így lesz, akkor az év végén nem lehet problémánk. Az élcsapatok ellen nem játszottunk rosszul, a Főnix FC ellen kifejezetten jó játékot nyújtottunk, ám mégsem sikerült otthon tartani a pontokat, az Ikarus ellen 2- 0-ás vezetés után veszítettünk, úgy, hogy az első félidőben remekül teljesítettünk. A Sárosdtól kikaptunk 2-0-ra, pedig a játék alapján megérdemeltük volna, hogy otthon tartsuk a három pontot. A Sárbogárdtól pontot raboltunk, ott reális eredmény született, de előtte Móron az utolsó pillanatban, a 94. percben kapott góllal kaptunk ki. Igaz ott gyengébben teljesítettünk, de ettől függetlenül rászolgáltunk volna a döntetlenre. Egy kis szerencse hiányzott ezen az őszön, ha a megfelelő munkát beletesszük, akkor tavasszal mindent bizonnyal kevesebb olyan mérkőzés lesz, melynek a végén lehajtott fejjel kelljen elhagynunk a pályát. Nem szeretnénk változtatni a keretünk összetételén, ám amennyiben tudunk igazolni olyan játékost, aki a segítségünkre lehet, akkor azt megpróbáljuk, de nem vettünk célba senkit. A felkészülést január közepén kezdjük, hat edzőmérkőzést terveztünk különböző megyei első osztályú csapatokkal a környékbeli - Tolna és Veszprém megyékből. A Téli Műfüves Bajnokságban nem indulunk el, talán a megyei harmadosztályú, második csapatunk vesz majd ott részt.

10. KK Grain KFT.-Mezőfalva – Villám Balázs vezetőedző: - Az egész fél szezont tekintve elégedett vagyok a csapat hozzáállásával és a pályán nyújtott teljesítményével. Nyilván vannak olyan dolgok, amelyeken javítanunk kellene, mégpedig a kötelező győzelem címszóval ellátott mérkőzések. Itt azokat a csapatokra, melyek a tabellán mögöttünk helyezkednek el, ezeket a mérkőzéseket nem tudtuk maradéktanul megnyerni, illetve azokon a meccseken ahol bravúrt kellett elérni, ott ezt többnyire megtettük. Ez azért elszomorító, mert amennyiben ezt a helyezést, ahol most állunk a szezon elején, ahogy neki indultunk ennek a bajnokságnak felajánlották volna, szerintem a csapatban mindenki aláírta volna. Azokat az összecsapásokat, amelyeket kötelezően hozni kellett volna, és ezeket a pontszámokat hozzáadnánk a meglévőhöz, akkor jóval előrébb tartanánk. A kitűzött célt az őszi idény végére elértük, de vannak fájó pontok, és ezeken kell majd javítanunk tavasszal. Kicsit korai még beszélni a jövőről, mert az edzőmérkőzések szervezése is folyamatban van, de vállaljuk, és elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban való szereplést - amely valljuk meg remek alkalom, és minden tekintetben megkönnyíti a csapatok dolgát a felkészülés során. Még nem tudom milyen változás lesz a keretben, vannak kiszemeltek, természetesen megnehezítik a dolgunkat az anyagiak. Remélhetőleg érdemben tudunk tárgyalni, meg tudunk egyezni, és nálunk tudják folytatni a pályafutásukat. Szükség van a frissítésre, mert az idény végére megfogyatkoztunk, de az feltétlenül örömteli, hogy Sági József vissza tudott térni, és már nem fájlalja a lábát. Az biztos, hogy lesz távozó, lesz lemorzsolódás, és vannak olyanok, akik még nem tudatták velem a jövőbeni tervüket. Egy játékos konkrétan távozik, Balogh Dániel osztályt vált lefelé, és az Előszállás csapatában folytatja. A műfüves bajnokság előtt egy héttel indul a felkészülés, és az első edzőmeccsünket már ennek keretében fogjuk játszani.

11. Martonvásár – Nagy Tibor vezetőedző: - Nehezebb volt, mint gondoltam, abban bíztam, hogy előrébb fogunk végezni. Akadtak problémáink, különösen a bajnokság a közepétől. Kiestek olyan játékosok, aki kulcsszerepet töltöttek be, gondolok itt többek között Pully Róbertre, és Pirik Tamásra. Mindig változtatni kellett, soha nem tudtunk azonos összeállításban pályára lépni, és igazság szerint négy-öt ponttal többet vártam. Voltak kisebb fellángolások, amikor úgy játszott a csapat, ahogy elképzeltem. Előfordult olyan hogy nyertünk otthon egy nullára, de közben kidolgoztunk hat-hét százszázalékos helyzetet a kapussal szemben, és nem tudtuk értékesíteni. Majdnem minden mérkőzésen voltak pozitívumok, de egy egész meccs időtartama alatt nem tudtunk egyenletes teljesítményt nyújtani. Feltétlenül kell játékost hoznunk, mert a végén már a három-négy ifistát kellett nevezni, és együtt is csak tizennégyen voltunk. Nagyon elfogyott a felnőtt keret, de az a vezetőség dolga, hogy honnan igazolunk, és kit sikerül, ráadásul ilyenkor félévkor nehéz mindezt realizálni. Mi részünkről még nem fejeztük be a szezont, december 14-ig edzésben leszünk, és ezt követően egy hónap szünetet kapnak a játékosok, január 14-én kezdjük a felkészülést. Elindulunk a Téli Műfüves Bajnokságban, ez négy mérkőzést jelent, ezen kívül még legalább egy találkozót fogunk játszani, ennyinek elégnek kell lenni, ahhoz hogy belevágjunk a tavaszi idénybe. Sokat kell dolgozni, és rengeteget kell fejlődni, ahhoz hogy megálljuk a helyünket.