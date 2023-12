Az idei évben Juhász Janka gyógyulásáért küzdött a 12 nevező csapat a Köfém Sportcsarnokban. Janka édesanyjánál még a várandósság alatt terhességi toxémia lépett fel, így a 25. héten császármetszéses beavatkozásra került sor. Janka és testvére Adrián extrém koraszülöttként alig több mint fél kilóval jöttek a világra. Később pedig a kislány koraszülöttségéből kifolyólag agyvérzést kapott, így számtalan fejlesztésre van szüksége. Janka kerekesszékes gyengén látó, ráadásul epilepsziás, ám egy speciális és igen költséges robot terápiás kezelés igen sokat segíthet a jelenlegi állapotán. Az Adni Jó Kupa Baráti Kör október óta gyűjtött adományt részére, a nemes ügy mellé számtalan sportoló, valamint sportegyesület állt. Az idei évben rekord összeg, több mint három és fél millió forint gyűlt össze Janka gyógyulására. 70 alkalmas kezelése szükséges ahhoz, hogy sokkal jobb állapotba kerüljön, ez az összeg pedig nagyon jó alapot adhat arra, hogy megindulhasson a gyógyulás folyamata. Feltétlenül meg kell jegyezni, hogy Janka és családja korábban Fejér vármegyében, Lepsényben élt, ám az ikrek 3 évesek voltak, amikor fel kellett adniuk addigi életüket, és Budapestre költöztek, hogy megfelelő fejlesztést kaphasson.

- Nehezen találok szavakat, el vagyunk ragadtatva attól, hogy ennyi segítőkész ember van, hálásan köszönjük nekik! Először nem is jutottunk szóhoz, amikor ez szóba került. Hatalmas segítséget jelent az Adni Jó Kupa Baráti Kör segítsége, mert ezzel el tudjuk kezdeni azt a robot terápiás kezelést, amely megalapozhatja Janka gyógyulását. Nem nagyon szeretek a számokról beszélni, de ez egy több millió forintos kezelés, amely önköltséges. A terápia megkezdődött, az első vizsgálatok megvoltak, egy előzetes felmérésen vett részt. Most még egy csípő röntgenre lesz szükség, és ezután a jövő héten megkezdheti a fejlesztést. Kilencven százalékos eredményt várnak az orvosok, mivel ez a mozgásfejlesztő terápia olyan izmokat indít be, amelyeket sima járással nem lehet megoldani. Intenzív napi két órás kezelésen fog részt venni, és az előtte álló 70 órás terápiától a szakemberek javulást várnak. Amennyiben ez jó eredményt hoz, akkor még több kezelést is fog kapni. Bizakodóak vagyunk, mert a kislánynak nagyon nagy az akaratereje, rajta semmi nem fog múlni! – mondta láthatóan meghatottan, könnyeivel küszködve a kislány édesapja, Juhász Adrián.



Abban, hogy mindez létrejöhessen elévülhetetlen érdemei vannak Horváth Péternek és csapatának. A főszervező éjt nappallá téve dolgozott azért, hogy a szombati focitorna sikeres legyen, és minden segítséget meg tudjanak adni Jankának és családjának.

- Már a torna szervezésekor bizakodó voltam, mert tudom azt, hogy milyen srácok alkotják ezt a baráti kört. Biztos voltam benne, hogy mindenki megteszi a magáét, mi szervezők, a támogatók a magánszemélyek együttesen. Rengeteg sportrelikviát kaptunk, amelyekért nagyon hálásak vagyunk sportolóinknak, és ugyanúgy a licitálóknak, valamint a nyerteseknek. Jól sikerült a mostani gyűjtés, közel hárommillió hatszázezer forint gyűlt össze. A mai világban, egy két hónap alatt ennyire a nehéz gazdasági helyzetben, ami most uralkodik az országban ilyen komoly összeget összegyűjteni nem mindennapos. Örülök annak, hogy ennek a kislánynak reményt és esélyt tudunk adni a gyógyulásra. Sok pihenőnk nem lesz, már van egy új kedvezményezettünk, januárban hozzá fogunk ennek a szervezéséhez. Úgy érzem ezen a tornán már a rang játszani, ismét egy színvonalas megmérettetés volt, a csapatok szívesen jönnek, és örömteli, hogy ezt a napot arra szánták, hogy segítsenek ennek a kislánynak. Le a kalappal előttük! – hangsúlyozta Horváth Péter.

A tornát a Tiler FC csapata nyerte a Faterock, és az Enviro-ScanParts együtteseit megelőzve.