A tavalyi szezonban végig megbízhatót nyújtó, amerikai és német állampolgársággal rendelkező Isaiah Philmore a nyáron egy évvel megtoldotta lejáró szerződését, a magasember jól teljesít a 2023-24-es idényben is. Az irányító, Siyani Chambers, a center, James Dickey, valamint Jordan Barnett is teszi a dolgát, legutóbb, Szolnok ellen a fentebb említettek sorrendben 21/6, 11, illetve 15/3 ponttal jelentkeztek. Azonban Martin találta a helyét, a hazai bajnokikon és a nemzetközi meccseken sem igazolta klasszisát, legutóbb, az Olaj ellen 4 pontot gyűjtött, előzőleg is jócskán elmaradt várakozástól. A színfalak mögött a klub vezetői korábban megkezdték a tárgyalásokat pótlásáról, aztán csütörtökön délután be is jelentették, hogy szerződést bontottak az amerikai légióssal, akinek szerepét honfitársa, Anthony Roberts veszi át. A fehérváriak Kris Martinnak megköszöntek eddigi szolgálatait és sok sikert kívántak további pályafutásához.

Pedig Martin augusztus elején jó ajánlólevéllel érkezett, a cseh élvonalban érdekelt Ustí nad Labemtől, meccsenként 15,1 pontot átlagolt. Az NB I-es bajnokságban nem ment neki ennyire jól, lévén öt mérkőzésen kapott bizalmat a szakmai stábtól, átlagban 9,8 percet játszott, 3,2 pontot gyűjtött.

Roberts jóval nívósabb bajnokságból, a francia élvonalban érdekelt – a 14. helyen tanyáznak a rendkívül erős, 18 csapatot számláló mezőnyben - Le Portel együttesétől érkezik. A 23 éves, 192 centi magas játékosra irányítóként és hátvédként is számíthat Alejandro Zubillaga vezetőedző. Roberts az amerikai egyetemi bajnokságban, az NCAA-ban nyitásként a Kent State Golden Flashes, majd a St. Bonaventure Bonnies csapatában pattogtatott, előbbi klubnál 12,7, utóbbinál pedig 5,3 ponttal jelentkezett. Onnan igazolt 2022 nyarán a portugál első osztályba, a Vitoria SC együtteséhez. Nem lehetett rá panasz, a tavalyi idényben 28 mérkőzésen 22,8 pontot, 3,6 lepattanót, valamint 2,7 gólpasszt átlagolt, tehát csapata kulcsfigurájának számított. Idén a Le Portel együttesében négy meccsen lépett pályára, 10,3 pontot, 3,5 lepattanót, továbbá 3,3 gólpasszt szorgoskodott össze.