Megye I U19 1 órája

A Sárosd a második helyre lépett

A vármegyei I. osztályú U19-es labdarúgó bajnokság 10. fordulójában érvényesülni látszott a papírforma, javarészt az esélyesebb csapatok zsebelték be a pontokat. A MÁV Előre erődemonstrációt tartott a Polgárdi ellen, míg a Sárosd Ercsiben is magabiztosan győzött, a listavezető Tóvill-Kápolnásnyék pedig a hajrában biztosította be a sikerét.

Káldor András Káldor András

A sárgában játszó Sárosd csapata fordított, és biztosan győzött Ercsiben Fotó: Kricskovics Antal

MIE-Datatrans (8.) – Enying (7.) 0–2 (0–2)

Vezette: Erni Edmond Attila.

MIE-Datatrans: Szoboszlai – Őri (Lencsés), Engler, Farkas G., Kovács B. (Erős) - Király (Torma), Németh L., Merkl, Kabáczy - Domján, Szabó L. (Kasó). Utánpótlás vezetőedző: Farkas István

Enying: Kiss K. – Szabó B., Varga P. (Zics), Mohai, Csuthy (Elek) - Kizlinger (Benkő), Kerti, Horváth Cs., Csatári - Tringli, Kollár. Utánpótlás edző: Halász Gergő

Gól: Horváth Cs. (5., 73.). MÁV Előre (6.) – Polgárdi (9.) 8–0 (3–0)

Vezette: Kovács Zoltán.

MÁV Előre: Gelencsér K. (Schmidt) – Kecskés, Tóth K., Halász, Inzsöl - Varga M. (Tóth M.), Csidei (Fischl), Gerencsér Zs., Papp M. - Körmöczi (Vörös), Nyizsnyik (Scheier). Utánpótlás vezetőedző: Márkus Lajos

Polgárdi: Baracskai – Szépvölgyi, Hegedűs M., Torma, Deák - Bauer, Kovács K., Enyed, Kovács A. - Boda, Burján.

Gól: Nyizsnyik (19., 45., 58.), Varga M. (11.), Csidei (50.), Gerencsér Zs. (53.), Inzsöl (86.), Tóth K. (90.). Pákozd (4.) – Videoton Baráti Kör (11.) 3–1 (2–0)

Vezette: Bellér Szabolcs.

Pákozd: Lázár – Szücs M., Knitli, Földes, Mészöly - Gönczi (Erdélyi), Tóth Á. (Tóth M.), Beke (Bökény), Mátyus (Baka) - Bőhm, Unger (Molnár Á.).

Videoton Baráti Kör: Márkus – Boros O., Neumann, Kiss B., Boros M. (Keszericze) – Pintér R., Katona, Pakodi, Mayer (Bőhm) - Handler, Juhász G. Vezetőedző: Juhász Gábor

Gól: Bőhm (40.), Knitli (44.), Földes (47.), ill. Juhász G. (53.). Ercsi Kinizsi (10.) – Sárosd (2.) 1–4 (1–2)

Vezette: Kovács Benjamin Dominik.

Ercsi Kinizsi: Kovács N. – Békes, Schillinger, Szabó L., Sztakó (Góman S.) - Ignácz, Bereczki, Baranyai, Nikolics - Góman Cs., Jakab. Utánpótlás edző: Lósits Sándor

Sárosd: Bölkei – Kelemen, Bolla B., Szarka (Juhász L.), Véninger - Uhrin Á., Hallósi, Paksi, Mák - Uhrin M., Németh D. (Balázs).

Gól: Szabó L. (11.), ill. Paksi P. (26., 32., 63., 75.).

Kiállítva: Jakab (45.). Tóvill-Kápolnásnyék (1.) – Martonvásár (5.) 3–1 (1–0)

Vezette: Béd Imre.

Tóvill-Kápolnásnyék: Kecskés-Bajai – Lőrincz B., Domak, Móricz, Nagy E. (Árvai) - Kutai, Zsalkovics (Sziládi), Lőrincz M., Fasang - Rózsa, Végvári B. (Ország). Vezetőedző: Höltzl Richárd

Martonvásár: Szalay – Gábor D., Gábor Z., Németh Zs., Pully - Görcs (Lendvai), Pintér O. (Szigeti), Gladics (Nádi G.), Seeman - Szabó Á., Nádi R. Utánpótlás vezetőedző: Neuvert Álmos

Gól: Rózsa (75., 91.), Végvári B. (9.), ill. Gábor Z. (73.) Szabadnapos: Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő (3.) A góllövőlista állása: 1. Végvári Balázs (Tóvill-Kápolnásnyék) 16 gól

2. Fasang Lőrinc (Tóvill-Kápolnásnyék), Porvázsnyik Máté (Gárdony-Agárdi Gyógyfürdő) 11-11 gól

3. Paksi Patrik (Sárosd) 9 gól

Ezek is érdekelhetik

Hírlevél feliratkozás Ne maradjon le a feol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!