2023. október 14., szombat, 15:00

Sárosd (4.) – Sárbogárd (3.)

Lendvai Tamás a Sárosd megbízott edzője: - Kápolnásnyéken reális eredmény született, az első félidőben jobban fociztunk, bár nem voltak hatalmas helyzeteink, inkább csak lehetőségeink. Amennyiben a végén jobban koncentrálunk, jobb döntéseket hozzunk a kapu előtt, akkor ezeket gólra válthattuk volna. A második félidőben kiegyenlített volt a játék, a Nyéknek meddő mezőnyfölényben játszott, helyzeteket dolgozott ki, így aztán igazságos a döntetlen. A Sárbogárddal mindig rangadókat vívunk, régen rivalizál egymással a két klub. A Bogárd nagyon jó csapat, a saját csapatomról is ugyanezt mondhatom, úgyhogy egy közönségszórakoztató, izgalmas mérkőzésre van kilátás. Nagy valószínűséggel az adott napi forma fog dönteni.

Tordas (11.) – Mány-Bicske II. (10.)

Farkas Zsolt a Tordas technikai vezetője: - Lajoskomáromból akár elhozhattuk volna mindhárom pontot, de rengeteg helyzetet kihagytunk. Sajnos ilyen a futball! A tavalyi szezonban talán négy-öt mérkőzést zsinórban 1-0-as győzelemmel fejeztünk be, most pedig sorra jönnek a döntetlenek. Ezzel is meg kell birkózni, de ezt a helyzetet ugyanúgy a helyén kezeljük, mint az előző évi sikereket. A kapu előtt vagyunk bizonytalanabbak, azért hiányoznak Jancsó Buda góljai, aki 15 találatával az egyik legeredményesebb játékosunk volt korábban. Bár a papírforma szerint nekünk áll a zászló a szombati mérkőzésen, Tordason egyáltalán nincsen olyan, hogy kötelező győzelem, minden mérkőzésre ugyanúgy készülünk. A jelenlegi formánk alapján bármi lehet a találkozón, úgy látszik mindenkinek tudunk pontokat adni, de azért reméljük tudunk győzni, de sokat kell érte majd tenni, mert az biztos, hogy ezt sem adják ingyen!

2023. október 14., szombat, 16:00

Móri SE (6.) – Bodajk SE (13.)

Németh Bálint a Móri SE vezetőedzője: - Az idei évben tudtuk azt, hogy lesznek hullámvölgyek a teljesítményükben a sok fiatal miatt, de nincs ezzel semmi baj, mert az a tervünk, hogy beépítsük őket és a saját nevelésű játékosok játszanak a csapatban. Ennek ez az ára, természetesen nem azt terveztük, hogy az utolsó két mérkőzésen nyolc gólt kapunk, mert ez nagyon sok, úgyhogy mindenképpen szeretnénk ebből a negatív spirálból kilábalni. A Sárbogárd jó csapat, az eredmény nem hízelgő számunkra, az első félidei kiállítás azonban megpecsételte a sorsunkat. Amennyiben a mentálisan sikerül a csapatot kicsit felrázni a héten, - mert nem a futballtudással van gond - akkor a szomszédvári rangadón jó mérkőzésen feltétlen győznünk kell. Végvári Ádámra az eltiltása miatt nem számíthatok, rajta kívül mindenki hadra fogható lesz.

2023. október 15., vasárnap, 15:00

KK Grain KFT.-Mezőfalva (8.) – Ikarus-Maroshegy (5.)

Villám Balázs a KK Grain KFT.-Mezőfalva vezetőedzője: - Nem tudom azt, hogy valóban az kell-e a csapatnak, hogy szinte minden alkalommal hátrányból álljunk fel, de úgy tűnik igen. Vasárnap az első félidő olyan szinten felejthető volt, hogy idézve az öltözőben mondottakat, „legszívesebben kiszúrtam volna a szememet", mert amit láttam a fiúktól az első 45 percben, nem nagyon ismertem rájuk! Itt nem a technikai hibákra gondolok, hanem az akaratbeli gyengeségekre. A félidőben tartottam egy elég kemény fejmosást, megkérdeztem tőlük, hogyha ők ehhez adják a nevüket és a meccs végén tudnak nézni a tükörbe, akkor játszanak tovább úgy, ahogy szeretnének, de én nem gondoltam azt, hogy mindenki elégedett lehetett a hozzáállásával, vagy a küzdeni akarással. Így aztán, ha mi bármit is keresni akarunk, ebben az osztályban a sokszorosát kell nyújtanunk a második félidőben, és ami történt az első játékrészben, azt nagyon gyorsan felejtsék el. Szerencsére sikeres volt a fejmosás, de elgondolkoztam azon, hogy már a mérkőzés előtt fel kell tüzelnem a fiúkat, vagy elég az, ha már gólhátránynál teszem mindezt. Mindenesetre örülnék annak, hogyha az Ikarus ellen ismét begyűjtenénk a három pontot, mert ez azt jelentené, hogy egymás után a harmadik mérkőzésen győznénk, és kilenc ponttal gazdagodnánk. Ugyan nem lesz egyszerű, tisztában vagyunk ellenfelünk erősségével, de megpróbáljuk.

Enying (14.) – Csór Truck-Trailer (15.)

Mohai Norbert az Enying szakosztályvezetője: - Két nagyon ellentétes félidőt játszottunk Maroshegyen. Igazából az első játékrészben el kellett volna döntenünk a három pont sorsát, de a vezető gólunk után a további helyzeteink sorra kimaradtak. Aztán a szünet után ellenfelünk egészen jól felszívta magát, és azt kell mondjam, lefociztak minket. Egyetlen egy nagy egyenlítési lehetőségünk akadt, de a kulcs pillanatban a kapusuknak helyén volt az esze, és bizonyította, hogy nagyon is jól ismeri támadóink taktikáját. Újabb hatpontos mérkőzés vár ránk vasárnap, hiszen a mögöttünk lévő Csór érkezik hozzánk. Természetesen szeretnénk visszavágni a tavaszi kellemetlen vereség miatt, biztos vagyok benne, játékosaink mindent megtesznek majd. Bár kötelező győzelmet várok, ez remélem, nem nyomja majd a csapat vállát, és tudunk felszabadultan játszani. Támadásban némi fejlődést látok, és a védelmünk is kezd stabilizálódni. A középpályán kellene egyenletesebb teljesítményt produkálnunk, és akkor talán biztosabban tudnánk tartani az előnyünket. Remélhetőleg minden beteg játékosunk meggyógyul vasárnapig, és a sérültjeink is hamarosan kezdik az edzésmunkát.

Lajoskomárom (7.) – Ercsi Kinizsi (9.)

Dopuda Igor a Lajoskomárom vezetőedzője: - A Tordas ellen lehetett volna nyerni, de ki is lehetett volna kapni. Az első félidőben dominánsan játszottunk, csak pontrúgásból volt veszélyes az ellenfél. A szünet után már alakítottak ki helyzeteket a mezőnyjátékból is, úgyhogy nem lehetünk elégedetlenek az egy ponttal, bár nyilvánvalóan mind a két csapat nyerni akart, és ez látszott is a pályán. Elvileg az Ercsi lenne a pályaválasztó vasárnap, úgyhogy bízom abban, hogy megtartják azt a tendenciát, hogy idegenben játszanak jobban, és be tudjuk zsebelni a három pontot. Ettől függetlenül ők az esélyesebbek, ezt leginkább az elmúlt mérkőzések eredményeire tekintettel gondolom. Mindenképpen úgy kellene játszanunk ellenük, ahogy eddig szinte mindig az első félidőkben, amikor jó teljesítményeket nyújtottunk, és ezt kellene átvinni a második félidőre, megnyomni a játékot. Az első 45 percben rendre sok helyzetet dolgozunk ki az ellenfél térfelén, ott tudtuk tartani a labdát és a játékot. Remélem azt, hogy a szünet után ugyanezt fogom viszontlátni.

Martonvásár (12.) – Tóvill Kápolnásnyék (2.)

Nagy Tibor a Martonvásár vezetőedzője: - A szombaton elért első győzelmünk feltétlenül önbizalmat adhat a folytatás tekintetében. Nagyon fontos volt ez a srácoknak, mert közel egy éve nem nyertek bajnoki mérkőzést, és azért ez egy kicsit frusztráló volt. A találkozó elején voltak problémáink, mást játszott a Mány, mint amit szokott, más játékrendszert alkalmazott. Át kellett állnunk, figyelni kellett, mert három belső védővel álltak fel, úgy gondolom a váltás részünkről jól sikerült. Mindig arra törekszünk, és ezt már korábban is nyilatkoztam, hogy nyerjünk. Így lesz ez a Kápolnásnyék ellen is, szeretnénk meglepetést okozni, legalábbis ezt tervezzük, de az biztos, hogy nem feltett kézzel megyünk ki a pályára. Hevesi Tamás kollégám megnézte ellenfelünket, és ezen információk birtokában alakítjuk ki a taktikát, meglátjuk, majd mit tudunk kitalálni. Mindenesetre örülnék annak, hogyha szoros mérkőzés játszanánk, csak akkor lehet esélyünk, hogyha minél többet teszünk ezért. Persze lehet ebből vereség is, de, ha hoztuk a maximumot, akkor emelt fővel fejezhetjük be a mérkőzést.

Szabadnapos: MÁV Előre FC Főnix (1.)