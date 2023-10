Mozgalmasan telnek a dunaújvárosi pólósok hetei, hiszen Mihók Attila szövetségi kapitány letta válogatottnál, helyét Vad Lajos vette át, az edzőváltás közepette pedig BL-selejtező, valamint csoportkörös mérkőzés, Magyar Kupa és bajnoki is szerepelt a programban. Anyáron tovább fiatalított együttes eddig elég jól állja a sarat. A kemény menet a III. Kerület elleni MK-párosítással kezdődött, ahol hazai medencében 15-12-re, míg idegenben 17-8-ra nyert a Dunaújváos.

– Az első mérkőzésen a védekezésünkben nem volt minden rendben, amelyet a második meccsre egész jól kijavítottunk. A második találkozóra talán kijött jobban a III. Kerület fáradtsága, egy nap alatt kétszer játszottunk. Így az már nagyobb arányú győzelem volt – mondta lapunknak Garda Krisztina, az együttes csapatkapitánya, majd kitért az új vezetőedző személyére is, aki korábban már volt tagja a szakmai stábnak. – Alapvetően nem változott a játékunk, nehéz is lett volna, hiszen a Magyar Kupa előtt egy héttel nevezték ki. Egy jó taktikai elem begyakorlásához hónapok kellenek, még egy tapasztaltabb játékosokra épülő együttesben is, nemhogy egy olyanban, ahol ennyi a fiatal. Nagy változások azért nincsenek, kisebbek azért vannak, de nem jelentősek. Nem ismeretlen személy ő a csapat számára, így a közös munkába nincsenek újdonságok.

Az MK után következett a Bajnokok Ligája, ahol erős csoportba került a DFVE, a favorit Sabadell mellett a görög Alimosz és a francia Mulhouse szerepel még a kvartettben. Az első mérkőzést Görögországban teljesítette a csapat, a házigazda 14-10- felülmúlta a Dunaújvárost.

– A Sabadell a csoport toronymagas esélyese, szinte minden évben találkozunk is velük valamelyik csoportkörben. A Mulhouse a francia válogatott nagy része, az Alimosz pedig két egykori holland, valamint görög válogatottakból áll. Sok a junior és az ifi kerettag náluk. A franciákkal és a görögökkel jó meccseket játszhatunk majd. A kinti, athéni találkozót nem úgy kezdtük, ahogy kellett volna, utána eggyel vezettek a nagyszünetben. Azt gondolom, fizikálisan rendben voltunk, de nem tudtuk kihasználni a helyzeteinket, a védekezésünk pedig a negyedik negyedre szétesett, csak ekkor kaptunk hat gólt. Ez nem fér bele egy csapat ellen sem. Bízom benne, ellenük a hazai mérkőzés jobb lesz majd, de ettől függetlenül egy jó tanulópénz volt. Szerintem a fiatalokban most mintha picit nagyobb lett volna az ijedtség, mint tavaly, pedig akkor sokan először játszottak nemzetközi kupában. Talán túl nagy volt magukkal szemben az elvárás, hiszen az előző szezonban eljutottunk a négyes döntőig, ami csodaszámban ment. Még egy kicsit rányomja a bélyegét az edzőváltás is, még keresgéljük a helyes utat, de szerintem lassan rátalálunk. Igaz, ez nem biztos, hogy abban jön ki, hogy több meccset nyerünk. Szerintem azonban ha mindent beleadunk, és betartjuk a megbeszélteket – Athénban ez nem volt igaz –, akkor jó találkozókat játszunk majd bárki ellen.

Csütörtök este pedig bajnoki rangadó vár a Dunaújvárosra a MOL Ob I. küzdelmeiben, az UVSE-t fogadja Vad Lajos gárdája. A bajnokságban jól kezdtek a Fejér vármegyeiek, Szentesen 12-7-re nyerte.

– Kemény mérkőzés lesz az UVSE ellen, az biztos, a két csapat mindenkori felállásától függetlenül nehéz találkozók ezek. Bízom benne, hogy amiket gyakorlunk edzéseken, azok meg fognak mutatkozni. Kemény este lesz, azt szeretném, hogy mindenki hozza ki magából azt, amit tud, egy az egy ellen párharcok fontosak lesznek, védekezésben és támadásban is. Ha ezekben felül tudunk kerekedni, akkor azt mondom, hogy egy jó meccs várható.