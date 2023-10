Öt mérkőzés óta veretlen az AFC Csákvár együttese, és egyre markánsabb teljesítményt produkálnak Tóth Balázs vezetőedző tanítványai. Éppen ezért lesz fontos ez a találkozó, mert egy győzelem feljebb repíthetné a tabellán a jelenleg 9. helyen tanyázó gárdát.

Az FC Ajka csapata pedig egyáltalán nem úgy kezdte az idényt, ahogy arra számítani lehetett, mindössze egyszer nyertek a Credobus Mosonmagyaróvár otthonában 2-0-ra, míg emellett két döntetlen, és hét vereség áll a csapat neve mögött, amely utolsó előtti a tabellán. Így aztán egyáltalán nem véletlen, hogy kenyértörésre került sor a zöld-fehéreket a bronzéremhez segítő vezetőedző Jeney Gyula és a klub vezetése között. A szakember a Gyirmót FC Győr elleni találkozó előtt néhány nappal ugyan felajánlotta öt és fél év közös munka után a lemondását, amelyet nem fogadták el a klubnál, és inkább a játékosai előtt jelentették be a kirúgását a vereséget követően. Október 2-án aztán bejelentette a klub, hogy visszatér hozzájuk Schindler Szabolcs. A 2018/19-es bajnokságban az ő irányításával szerzett bajnoki címet az NB III Nyugati csoportjában, és eddig 35 tétmérkőzésen ült az ajkai kispadon, ezeken a mérkőzéseken 25 győzelem, 6 döntetlen és 4 vereség a mérlege. Schindler 2026. június 30-ig szóló szerződést írt alá.

A két csapat tavalyi párharcából az FC Ajka jött ki jobban, hazai pályán 1-0-ra győztek, Csákváron pedig 1-1 lett a végeredmény Hornyák Marcell, illetve Csizmadia Zoltán találataival.

A csákvári Karacs Dániel hetek óta megbízható teljesítményt nyújt, többször kimagaslott csapatától, a védelem oszlopává nőtte ki magát.

- Tisztában vagyunk vele, hogy nincs kolbászból a kerítés. Az Ajka nem véletlenül végzett a harmadik helyen az előző bajnokságban, és azóta nem lett gyengébb. Sokkal jobb csapat annál, mint azt a jelenlegi helyezése mutatja. Most ráadásul edzőt is cserélt, és ez ilyenkor mindig ad egy plusz löketet a játékosoknak. Ennek ellenére természetesen nyerni szeretnénk, úgy akarunk elmenni a kéthetes bajnoki szünetnek, hogy már hat meccse veretlenek vagyunk. – hangsúlyozta csapata honlapján.