Puskás Akadémia – Debreceni VSC 0-0 (1-1)

Felcsút, V.: Pintér, Tóth II. Szalai.

PAFC: Markek – Szolnoki, Golla, Stronati, Ottewil – Corbu, Plsek (Levi 85.), Favorov – Soisalo (Slagveer 65.), Gruber (Colley 65.), Nagy (Komáromi 85.). Vezetőedző: Hornyák Zsolt.

DVSC: Megyeri – Kusnyír, Romancsuk, Lagator, Ferenczi – Loncsar, Dzsudzsák, Ojediran – Vajda (Bévárdi 66.), Bárány (Majdevac 84.), Bódi (Oliveira 66.). Vezetőedző: Szrdjan Blagojevics.

Sárga lap: Szolnoki (75.)

Gól: Gruber (37.), ill. Dzsuzdsák (15.)

Ismét egy fontos találkozó várt a Puskásra, nem mintha a 12 csapatos NB I-ben lenne könnyű összecsapás, a hazaiak továbbra is tapadnának a dobogósokra, míg a hajdúságiak pont ehhez a társasághoz szeretnének felzárkózni. Nem sokáig fecsérelte az időt Hornyák Zsolt együttese, az első percekben már megszerezhette volna a vezetést. Corbu adta be a labdát, az ötös környékén Plsek teljesen egyedül érkezett, de pont Megyeribe lőtte a ziccert. Aztán a kilencedik percben ismét a Fejér vármegyeiek veszélyeztettek, Soisalo kapott kiváló indítást, kissé kisodródva a rövid kapufát találta telibe, a labda Megyeri hátáról kifelé és nem befelé pattant. A 14. percben Markeknek is meg kellett mutatnia mit tud, gyors ellenakcióban Loncsar 17 méteres lapos lövését tolta szögletre a hálóőr. A figyelmeztető jel után a következő szituációt már nem úszta meg a PAFC, a kissé szellősen védekező hazai védelem nem tudta lekövetni a Lokit. A 15. percben Bárány indult meg a bal szélen, az alapvonal közeléből visszatett labdára középen Dzsudzsák érkezett, aki nem hibázott, 0-1. Jó néhány percnek el kellett telnie, mire a Puskás összekapta magát támadásban, a 27. percben Gruber tüzelt 16 méterről, Megyeri nagyon vetődve tolta ki. A 32. minutumban szép debreceni akciót követően Bárány betalált, de szerencsére les miatt érvénytelenítették a gólt. Éledezett a Puskás, a 38. percben pedig sikerült is egyenlíteni. Soisalo adott a védők mögé remek labdát Grubernek, aki egy csellel átverte védőjét, majd ballal nagy gólt lőtt a rövid alsóba, 1-1. A félidő hajrájában még egy-egy nagyobb lehetőség jutott mindkét oldalra, Nagy Zsolt lövését Megyeri fogta, míg Dzsudzsák tekerése mellé ment.

A második játékrész helyzeteket nézve lassabb mederben kezdődött, de a mezőnyben továbbra is jó tempót diktáltak a csapatok. Aztán kissé lelassult az iram, Hornyák Zsolt pedig a 65. percben próbált cserékkel lendíteni csapata játékán, Soisalo és Gruber helyét Colley és Slagveer állt be, de a debreceniek is kettőt cseréltek. Colley nem sokáig teketóriázott, beállása után egy szép egyén akciót követően az oldalhálóba lőtt. A cserék sem lendítettek sokat a csapatokon, a 83. percben Loncsar lőtt távolról, Markek szépen kitolta a felső sarokból. A hajrában is próbáltak a vezetőedzők belenyúlni a találkozóba, de nem sok sikerrel. A 93. percben aztán majdnem eldöntötte a DVSC a győzelem sorsát, Dzsudzsák szabadrúgása után a labda az ötösön belül maradt, Majdevac pedig fektében majdnem belőtte. Mellé ment, így 1-1-es döntetlennel ért véget a mérkőzés, a kiváló első félidőt egy felejthető követte.