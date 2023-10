ÉSZAKI CSOPORT

A Bakonycsernye váli mérkőzései a korábbi években rendre izgalmas kilencven perceket hoztak, nagy kérdés, hogy ezúttal milyen összecsapásra számíthatnak a szurkolók. A csernyeiek pontveszteség nélkül vezetik a tabellát, és megnyugtató előnyük van üldözőik előtt, míg a házigazdák alaposan bennragadtak a rajtnál, és azóta sem tudtak újítani. Mindössze egy győzelmük van, és azt sem hazai pályán szerezték, úgyhogy túlságosan sok jóra nem számíthatnak a listavezető ellen. A Pákozd csapata a Válhoz hasonlóan pocsékul indította a szezont, sereghajtóként nem sok sanszuk van az egyre markánsabb teljesítménnyel kirukkoló Mór II.-vel szemben. A Magyaralmás eddig főleg hazai pályán gyűjtögette a pontokat, de nehéz mérkőzés vár rájuk a címvédő, és a három meccsen 18 találatot elérő PAFC III. ellen.

2023. október 28., szombat, 14:30

Herceghalom (11.) – Videoton Baráti Kör (9.)

2023. október 29., vasárnap, 13:30

Magyaralmás (5.) – Puskás Akadémia III. (3.), Vál (12.) – Bakonycsernye (1.), Pákozd (13.) – Mór II. (2.), Etyek (3.) – Szár (7.), Fehérvárcsurgó (8.) – Mány-Csabdi (10.)

Szabadnapos: Pátka (6.)

DÉLI CSOPORT

A forduló rangadóját Polgárdiban játsszák, a vendéglátók előtt itt a lehetőség, hogy megelőzzék riválisukat, a náluk egy ponttal többet gyűjtő Nagykarácsony csapatát. A Nagykarácsony két idegenbeli meccséből egyet megnyert (Sárszentmihály-Masterplast), és egyszer vereséggel zárt (Nagyvenyim), így aztán teljességgel lehetetlen megjósolni, hogy milyen eredménnyel zárulhat az összecsapás. Az Adony nagy lehetőség előtt áll, hiszen, ahogy bevezetőnkben is írtuk besnyői sikere esetén akár a tabella élére is állhat. A hét mérkőzés óta veretlen Aba-Sárvíz együttese komoly csatára számíthat Sárosdon, de egy győzelem megerősítené pozícióját a dobogón. A gyengén rajtoló Seregélyes akár újabb skalpot gyűjthet be vasárnap, ha a szintén visszafogott teljesítménnyel kirukkoló Előszállást legyőzi.

2023. október 28., szombat, 14:30

Besnyő (10.) – Adony (2.), Beloiannisz (7.) – Sárszentmihály-Masterplast (9.)

2023. október 29., vasárnap, 13:30

Polgárdi (5.) – Nagykarácsony (4.), Káloz (11.) – Nagyvenyim (6.), Seregélyes (12.) – Előszállás (13.), Sárosd II. (8.) – Aba Sárvíz (3.)

Szabadnapos: Baracs (1.)