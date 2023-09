A Vienna Capitals otthonában soha sem egyszerű jégre lépni és sikeresnek lenni. Ha pedig egy csapat gyorsan ember, majd gólhátrányba is kerül, nem könnyíti meg a helyzetet. A Volán pénteken pocsékul kezdett Bécsben, bő tíz perc után 3-0-ra vezettek az osztrákok, a harmad végén Bartalis szépítése hozott reményt. Ám a második játékrész elején ismét betalált a Vienna, a Fehérvár kapust cserélt, Horváth állt be Roy helyére. Ezt követően pedig kezdett magára találni a magyar együttes, és egy huszáros hajrával a záró etapra már 4-4-es állással vágtak neki a csapatok. Itt megint a Bécs vezetett, de Atkinson egyenlített, majd a hosszabbításban Hári eldöntött minden kérdést emberelőnyben.

– Őrült mérkőzés volt, egy fejeltető első harmaddal, vagyis úgy tesszük a legjobban, ha elfelejtjük. Mindenesetre nem úgy kezdtünk, ahogy elterveztük, rögtön kiállítást kaptunk, aztán jöttek rosszul pattanó korongok is. Belülről kicsit furcsa érzés volt, a srácok akartak, mégsem tudtuk megvalósítani az elképzeléseinket. A második játékrészre jól reagáltunk, mind a négy sorunk hatalmas energiákat mozgatott, hogy egyre közelebb kerüljünk az ellenfélhez. Ez sikerült is, megjött az önbizalom, sikerült egyenlíteni. Aztán megint az ellenfél szerzett vezetést, ami nagyon nehéz pillanat volt. Innen is visszajöttünk, elmentünk hosszabbításig. Láttuk végig a srácokon, hogy megoldják ezt, a kapusunk is jól reagált a becserélésre, megadta a lehetőséget a győzelemre. Mint csapat megoldottuk a végén és sikerült győznünk – értékelt a találkozó után Kiss Dávid.

Szombaton 17.30-tól az Innsbruck érkezik a Raktár utcába, a Cápák hat lejátszott találkozó után ugyanúgy 11 ponttal állnak, mint a Hydro Fehérvár AV19, az exvolános Shaw és társai pénteken Grazban léptek jégre, ahol hosszabbításban győztek.

– Remélem sikerül a srácoknak kipihenniük magukat. Fegyelmezetten és egyszerűen kell játszanunk majd. Ha fáradtak leszünk, az Innsbruck ki fogja használni a hibákat, minden évben az erősségük, hogy folyamatosan támadnak, kevesebbet foglalkoznak a védekezéssel. Egyszerűen kell játszanunk ahhoz, hogy helyzeteket alakítsunk ki, de elég keményen és okosan az ellentámadások kivédekezéséhez. Figyelnünk kell a korongeladásokra és a cserékre, fontos lesz a pakk birtoklása. Saját játékunkra kell figyelni, készen kell állnunk a két nap alatti két mérkőzésre. Hazai pályán annyi mérkőzést akarunk nyerni, amennyit csak lehet, hiszen ezen a pályán, ebben az atmoszférában meg vannak számlálva a napjaink, itthon akarjuk tartani a pontokat – mondta Kiss.

A Vienna Capitals elleni mérkőzés összefoglalója: