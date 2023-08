Első látásra nem tűnik könnyűnek ez az ötcsapatos megmérettetés, hiszen öt különböző nemzet reprezentánsait hívták meg a szervezők, és egyik együttes sem tartozik hazájában a „futottak még” kategóriába.

A házigazda MSK Iuventa Mihalovce a cseh-szlovák közös rendezésű MOL Ligában tavaly a második, ezt megelőző évben pedig első helyen végzett. Többször megfordultak korábban a Köfém Sportcsarnokban felkészülési tornákon, de az EHF Kupa 2016-2017-es sorozatában is találkoztak a felek, itt az Alba FKC jutott tovább kettős győzelemmel. A sárga-kékek múlt pénteken Kisvárdán léptek pályára, és a fehérváriak előző szakvezetője, Józsa Krisztián által dirigált hazaiakat legyőzték 26-21-re.

Az 1989-ben alapított ukrán HC Galychanka Lviv együttese szinte egyeduralkodó volt hazájában, mivel 2014-től egészen 2022-ig folyamatosan bezsebelték a bajnoki aranyérmet. Az ukrán-orosz háború miatt a 2022-2023-as idényben a lengyel női Szuperliga küzdelmeiben vettek részt, ahol a hatodik helyen zártak.

A lengyel MKS Lublin csapata ugyanebben a bajnokságban ezüstérmes lett tavaly, és készülnek az EHF Europa Liga sorozatára a szerb Zork Jagodina ellen. Onnan lehet a csapat a kézilabda barátok számára ismerősök, hogy szintén az EHF Europa Ligában 2022-ben a Siófok KC csapata búcsúztatta őket a 2. fordulóban.

A cseh DHC Slavia Praha az MSK Iuventa Mihalovce gárdájához hasonlóan a MOL Ligában vitézkedik, és ott az ötödik helyet szerezte meg. Érdekesség, hogy játékoskeretükben egyetlen légiós sincs, kizárólag hazai kézilabdázók alkotják.

Az Alba Fehérvár KC csütörtökön a reggeli órákban indult el Nagymihályra, ahol már délután négytől egy órás edzést vezényelt Horváth Roland vezetőedző. Első mérkőzésükre ma 10:30-kor kerül sor a Chemkostav Arénában az MKS Lublin ellen, majd 18:00-kor ismét pályára lépnek, ezúttal a vendéglátó MSK Iuventa Mihalovce lesz az ellenfelük. Szombaton 18:00-tól a HC Galychanka Lviv-el mérkőznek, majd a záró napon, vasárnap 9:45-től játsszák az utolsó meccset a DHC Slavia Praha csapatával, és előreláthatólag az esti órákban érkeznek vissza Székesfehérvárra.

Horváth Roland vezetőedző első foglalkozását július 10-én tartotta, azóta egészen pontosan egy hónap telt el, kíváncsiak voltunk a szakember benyomásaira, hol tart most a csapat a munkában?

- A felkészülésnek abban a szakaszában vagyunk, amikor már elkezdtük azokat az elemeket gyakorolni, hogy gyorsabban támadjunk, gyorsabban és jobban védekezzünk, valamint a kapusnak és a védelemnek a kapcsolatát szeretném, ha úgy működne, ahogy én elképzelem. Most jönnek azok a mérkőzések, amelyek abból a szempontból fontosabbak, hogy egyáltalán nem baj hogy erősebb ellenfelek ellen játszunk. Látok a játékosokon előrelépést, ahhoz képest, ahogy elkezdtük, alakulgatunk.

Nem szabad elfelejteni, hogy játszottak már több tesztmérkőzést nívós, és erős csapatok ellen, de az igazi fokmérő most következhet, hiszen egy feszített, erős tornán vesz részt a csapat.

- Egy erős és feszített tempójú torna következik - nem véletlenül akartunk ezen részt venni. A mérkőzések utáni videózásokon lehet majd látni hibákat, illetve a játékosok is látják saját magukat, melyek azok a problémás szituációk, amiket elkövetnek, és miben kell javulni. Ezt általában akkor szoktuk látni, hogyha erősebb csapatokkal játszunk, mivel a gyengébbek ellen nem mindig derül ki, és ezt semmiképpen nem akartam!

A szakember elégedett az eddig látottakkal, és sikeréhesnek érzi a társaságot.

- Nagyon éhes volt a csapat a munkára, rendkívül motiváltak, mindenféleképpen jól szeretnének szerepelni az előttünk álló szezonban. A fáradtságon kívül semmilyen hátráltató tényezőt nem látok a lányoknál, megtesznek mindent annak érdekében, hogy jó tudjunk szerepelni.

Ami örvendetes, hogy a betegségek, és a sérülések többé-kevésbé elkerülték a csapatot, és nem hátráltatják a munkát.

- Egyetlen sérültünk van, Katarina Sztosics válla rándult meg, ő nem is jön velünk Nagymihályra, de nagy valószínűséggel hétfőre rendben lesz.

Horváth Rolandban úgy érzi, formálódik az a kezdőhetes, amely majd alapot adhat a játéknak a szezonban.

- Nagyvonalakban kialakult bennem, hogy védekezésben és támadásban kik lesznek azok a játékosok, akik tapasztaltabbak, szépen felnőnek a feladathoz és azért kapnak lehetőséget a kezdőben.