A Baltikumban rendezett seregszemlén két fehérvári bizonyíthatott, Králl Dorka egyéniben 13., csapatban ezüstérmes lett. Csapattársa, Turbucz Ivola váltóban szerepelt, a 4. helyen zárt a MAFC sportolója, Bágyi Emese társaságában. A közelmúltban, Fehérváron bonyolított, U17-es országos bajnokságon bronzérmet akasztottak Turbucz nyakába az egyéni küzdelmeket követően.

-Székesfehérváron születtem, már ovis koromban elkezdtem az úszást, ezzel indul a sportolói pályafutásom, 6 éves lehettem, amikor átmentem öttusázni – eleveníti fel a kezdeteket Turbucz Ivola. - Azért választottam a modern pentatlont, mert a testvéreim is öttusáztak és nagyon megtetszett a sportág komplexitása, hogy több szakágban is bizonyítani kell. Az első pár évben váltóban sikerült elérni dobogós helyezéseket elérnem, az első nagyobb eredményemet a 2022-es Elitbajnokságon értem el, bronzérmes lettem laser run-ban. Az eddigi legnagyobb sikerem az idei nyárhoz kapcsolódik, a korosztályos Európa bajnokság negyedik helyezése, amit váltótársammal, a fővárosi Bágyi Emesével sikerült elérnünk. Remek párost alkottunk. A versenyen az úszást és a lövészetet éreztem nagyon jónak, a futásommal nem voltam megelégedve. A litvániai viadalon Králl Dorka képviselte még a koronázóvárost, egyéniben indult, alig csúszott ki a tízből, csapatban pedig dobogóra léphetett. Nagyon remélem, legközelebb nekem is érmet akasztanak majd a nyakamba.

A folytatásban, a közelmúltban, Székesfehérváron bonyolított U17-es, országos bajnokságon Turbucz 3. lett, a KSI sportolója, Rajcsák Diána, valamint a Swimming Pentathlon versenyzője, Haraszin Linda mögött. A fiatal volános továbbra is gyakorol a Börgöndi úti telepen, azonban nem tudja, az idei évben korosztálya számára rendeznek még versenyt, vagy sem. „Egyértelmű célom, hogy jövőre egyéniben is kijuthassak nemzetközi versenyekre.”

A volánosokhoz kapcsolódó hír, hogy Keszthelyen, vívó hangsúlyos edzőtáborban szerepelnek múlt csütörtöktől. A versenyzők közül Demeter Bence, Csák Milán, Tárkányi Zsombo és Gyugyi Laura érdekelt a balatoni városban, a vívás mellett futnak, úsznak, lőnek is, de a páston töltik időt, kedden fejeződnek be a gyakorlások. Az angliai Bathban, augusztus 21-én kezdődő, ötkarikás kvótaszerzésre alkalmas felnőtt világbajnokságon Demeter Bence áll rajthoz egyéniben, a remények szerint sokkal jobban teljesít, mint június végén, a krakkói Európa Játékokon, ahol nem jutott tovább a középdöntőből.